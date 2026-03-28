Histórico triunfo de Leones FC en el primer choque en AFA ante Central Córdoba en el Gabino

Un gran remate del exsalaíto Alejo Fernández que rebotó en el arquero cerca del final le dio el triunfo al equipo de los Messi, cuando todo pintaba para empate en el Gabino Sosa.

En acción Central Córdoba y Leones FC en el Gabino Sosa, con Rovetto llevándose a la rastra a Román Elsegood. Partido histórico en la AFA.

Duelo intenso en el Gabino Sosa entre Central Córdoba y Leones FC.

Central Córdoba y Leones FC jugaron por primera vez en los torneos de AFA. Y el novel representante de la Asociación Rosarina que se hizo profesional esta temporada para entrar directamente a Primera C, se fue del Gabino Sosa con un gran triunfo por 1 a 0, con gol de Matías Giroldi en contra a los 82'.

Los primeros 15 minutos ambos equipos se prestaron la pelota y llegaron una vez por bando. Sobre los 11' , Barrionuevo con un cabezazo esquinado exigió a Giroldi, quien se quedó con balón. En la contra, a los 13' el Mono Messi, remató desviado dentro del área.

Con el correr de los minutos, el local trató de manejar el trámite con la movilidad de su mediocampo y a los 23', el Pato Sánchez tuvo la chance de abrir la cuenta con un tiro que salió muy cerca del arco de Lucas Alegre.

El equipo de Franco Ferlazzo jugó tranquilo, ordenado y trató de meter una contra vía Juan Vieyra y Francisco Bravo.

Las acciones de partido no cambiaron, que con el correr de los minutos y los arqueros fueron espectadores de lujos.

El complemento fue más de lo mismo, los equipos se prestaron la pelota y se olvidaron de patear al arco.

A los 60' llegó una jugada dudosa que pudo haber cambiado la historia del partido cuando Altamura dentro del área chica remató y el balón pego en el antebrazo de un defensor de Leones, pero el arbitro solo cobró córner para el Matador.

Hasta que a los 37' el ex salaíto Alejo Fernández la capturó fuera del área charrúa y le rompió el arco a Matías Giroldi. En realidad, pegó en el travesaño, rebotó en el arquero y entró.

A los 43' llegó el empate de cabeza, pero el asistente lo anuló por off side.

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Los once de Central Córdoba

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Estos son los titulares y suplentes para el partido que comienza en breves frente a Leones pic.twitter.com/tmVY5uXTHw — Central Córdoba (@centralcordoba) March 28, 2026

Los once de Leones FC

El equipo de Franco Ferlazzo forma con Lucas Alegre; Valentino Stizza, Javier Graieb, Román Elsegood y Marino Senra; Denis Rodríguez, Franco Tanneur. Juan Vieyra y Francisco Bravo Ocampo; Marcos Benítez y Diego Barrionuevo.