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Primera C: la intensa lluvia postergó los partidos de Argentino y Leones FC

Los equipos de la ciudad debían jugar este sábado, pero el temporal anegó las canchas y ya fueron reprogramados sus partidos.

21 de marzo 2026 · 11:40hs
Argentino recién jugará en el Olaeta este lunes por la postergación del partido en la Primera C.

Marcelo Bustamante / La Capital

Argentino recién jugará en el Olaeta este lunes por la postergación del partido en la Primera C.

El temporal del viernes y la madrugada del sábado, con una cantidad notable de agua caída, motivó la suspensión de los partidos de este sábado por la tarde que debían jugar Argentino y Leones FC por la 4ª fecha de la Primera C, ambos en condición de local.

Los salaítos en el Olaeta iban a medirse con Yupanqui y los de Messi en Unión de Arroyo Seco frente a Centro Español.

En tanto, para este domingo aún está previsto el partido del otro representante del ascenso rosarino, Central Córdoba, también de local en el Gabino Sosa frente a Berazategui.

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La reprogramación de los dos partidos de la Primera C

En consecuencia, el partido que debía jugar este sábado Argentino ante Yupanqui, se trasladó al lunes 23 de marzo, a las 15.30 en el Olaeta.

Mientras que el cotejo entre Leones FC y Centro Español, suspendido también este sábado por la 4ª fecha del Torneo de Primera C, se disputará este lunes, a las 14:30, en Arroyo Seco.

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El comienzo de los dos representante de la Rosarina de Fútbol hasta ahora ha sido opuesto en cuanto a resultados. Argentino aún no ganó y solo suma un punto, mientras que Leones no perdió y además tiene la valla invicta.

El equipo presidido por Matías Messi, hermano de Lionel, además viene de obtener su primera victoria oficial en la AFA, en el estadio de Unión ante Claypole. Y ahora le toca ser anfitrión ante Centro Español en una fecha que es interzonal.

Tanto Salaítos como Leones ahora tendrán que jugar el lunes debido a las intensas lluvias.

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