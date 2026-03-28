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Atlético del Rosario acarició el triunfo pero Los Matreros se lo birló en el final

Plaza Jewell no pudo de visitante con Los Matreros, que junto a los rosarinos logró el ascenso en la temporada pasada al Top 14 de la Urba

28 de marzo 2026 · 17:22hs
Atlético del Rosario en su visita a Los Matreros. Los rosarinos cayeron como visitantes en el Top 14 de la Urba.

Atlético del Rosario en su visita a Los Matreros. Los rosarinos cayeron como visitantes en el Top 14 de la Urba.

Atlético del Rosario estuvo cerca de recuperarse rápido y de seguir su buen andar fuera de casa. Pero por la tercera fecha del Top 14 de la Urba, se le escapó al final el partido con Los Matreros, el que acompañó el ascenso de los rosarinos en la temporada pasada. Fue derrota por 25 a 22.

Plaza Jewell tuvo un muy buen debut en el regreso a primera, de visitante, en la victoria por 36 a 29 con La Plata. Pero en el estreno de local no le fue igual, perdiendo ante Regatas Bella Vista 20 a 12.

Este sábado estuvo cerca de volver a ganar, pero a falta de 8 minutos del final Los Matreros se lo dio vuelta y terminó festejando en Morón.

Lo que pasó en Los Matreros

El local se puso en ventaja mediante un penal de Juan Morales a los 9', pero por la misma vía igualó Manuel Nogués a los 14'.

A los 17', tras una gran recuperación en un line en mitad de cancha y una corrida de Santiago Vitola, Plaza se puso en ventaja (8-3) con el try de Martín Elías. Nogués está no pudo convertir.

Pero a los 26' Nogués tendría otro penal, muy favorable casi bajo los tres palos, y aumentaría la cuenta: 11-3 para Atlético.

Antes del descanso, a los 34' al fin Los Matreros apoyó su primer try a través de Boris Cec, y convertido por Juan Morales.

Pero había más. Atlético se fue con todo a buscar un nuevo try y, aunque no lo consiguió, forzó un penal que Nogués convirtió para irse al descanso 14 a 10.

El inició del complemento trajo un try para Los Matreros de Boris Cec y sin conversión, por lo que por segunda vez se ponía arriba en el marcador: 15-14.

Pero a los 7', otra vez Plaza tuvo un penal desde una posición en que Nogués no falla y de nuevo se puso arriba: 17 a 15. Pero Morales tendría su revancha por la misma vía y de nuevo el local estuvo en ventaja 18-17 a los 13' del complemento.

Atlético del Rosario no se amilanó y respondió enseguida. Después de obtener la pelota en el scrum, llegó a apoyar a través de Nicolás Casals a los 16', aunque de nuevo falló Nogués desde un ángulo muy difícil: 22 a 18 para los rosarinos.

Desde ahí Plaza intentó resguardar la victoria, pero a 8' del final Los Matreros apoyó un nuevo try con Colin Mc Cormack convertido por Morales y el partido se le fue definitivamente: 25 a 22 para Los Matreros.

El equipo de Juan Manuel Queirolo, Marcelo Valesani y Julio García formó con Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio, Bruno Montenegro, José León Cáceres Musso, Octavio Capella, Ignacio Sapino, Federico Etcheverry, Lucas Malanos (C), Tomás Cornejo, Martín Elías, Nicolás Casals, Santiago Vitola, Ramiro Musio, Juan Cruz Bertero y Manuel Nogués.

>>Leer más: Rugby: el viejo Plaza está de vuelta tras vencer a La Plata por el Top 14 de la Urba

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