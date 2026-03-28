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Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

Está ubicado en uno de los locales del ingreso a la Galería Rosario por peatonal San Martín. Buscan ayuda para poder restaurarlo

Carina Bazzoni

Por Carina Bazzoni

28 de marzo 2026 · 18:00hs
El mural de Julio Vanzo se encuentra en la Galería Rosario.

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El mural de Julio Vanzo se encuentra en la Galería Rosario.
Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

Foto: Virginia Benedetto / La Capital
Después de cinco años oculto, un mural de Julio Vanzo vuelve a salir a la luz

Foto: Virginia Benedetto / La Capital

El mural se llama "Los Músicos" y está ubicado en el primer local de la galería Rosario, donde a mediados de la década pasada el artista Julio Vanzo (Rosario, 1901-1984) ilustró las paredes del mítico bar Mogambo. Como un recuerdo del pasado, la obra volvió a la luz en las últimas semanas cuando el comercio quedo desocupado y los inquilinos retiraron el mueble que cubría la pintura. Ahora, el dueño del local vuelve a pedir ayuda para restaurar la obra, castigada por el paso del tiempo y la falta de cuidado.

A Vanzo se lo considera como el promotor de las vanguardias europeas del siglo XX en Rosario y uno de los artistas más destacados de la ciudad, encabezó muestras en museos y galerías de todo el país y recibió numerosos premios. La casa que ocupó junto a su esposa, Rosa Wernicke, en Cochabamba al 2000, fue donada al municipio y actualmente funciona como un espacio destinado a promover y acompañar la investigación y la experimentación artística.

Pero sus pinturas, xilografías y aguafuertes no son el único legado del artista. También intervino con sus obras numerosos espacios públicos. El mural "Los Músicos", ubicado en uno de los locales de la galería Rosario, es sólo una muestra. También dejó su firma en otros espacios del centro comercial, en el Sanatorio Británico y en la antigua perfumería Suárez, de Córdoba al 1100, y en otros edificios particulares. Muchas de estas, no lograron sobrevivir el paso del tiempo.

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El mural del local ubicado en el ingreso de la galería, por peatonal San Martín, permaneció durante cinco años tapada por un mueble, mientras el local estuvo ocupado por la óptica Schellas. En las últimas semanas, cuando el comercio encaró su mudanza a otro local de la peatonal Córdoba, el mural volvió a quedar expuesto: sucio, descolorido y descascarado, tal como lo encontraron los últimos inquilinos del local.

Desde la administración de la galería comercial recuerdan que hace mucho tiempo, antes de la pandemia, desde la Secretaría de Cultura del municipio los contactaron para proponerles restaurar el mural, pero el proyecto habría fracasado por una cuestión de costos. Así, la suerte del mural, parece nuevamente sombría.

>> Leer más: Otra obra de Vanzo perdida: en el bar del Sanatorio Británico taparon un mural

Una obra con historia

"Mi idea siempre fue preservar el mural, pero es muy difícil por el estado en que se encuentra", señala Ricardo Cosio, dueño del local 001 de la Galería Rosario, donde Vanzo pintó "Los Músicos". La obra, recuerda, fue encargada por los dueños del bar Mogambo, Juan Ruiz y "El Griego" Tziobanis, quienes también tuvieron en sus manos el bar El Cairo.

Mogambo tenía un formato novedoso: fue el primer bar americano de la ciudad y sus dueños quisieron que esa particularidad se traduzca en la estética del lugar. Por eso propusieron al artista que plasmara en sus paredes "algo raro".

El resultado fue el mural pintado directamente sobre el yeso de dos paredes, una lateral, lindera al ex cine Heraldo y otra sobre el fondo del local, que da con las oficinas de la galería. La primera de las pinturas desapareció después del cierre de la cafetería. La segunda, de figuras negras sobre fondos celestes y rojos, es la que todavía sobrevive.

El padre de Cosio compró el local después del cierre de Mogambo y mantuvo el café durante algunos años. Después, el mismo espacio alojó un comercio de indumentaria deportiva, otro de ropa femenina y finalmente la óptica. Recientemente, lo alquiló la propietaria de un comercio especializado en esencias, aromas y decoración.

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Patrimonio de la ciudad

La galería Rosario se inauguró el 25 de mayo de 1956 en homenaje a la Patria, fue la primera galería comercial bajo techo construida para tal fin en la ciudad. El edificio en su conjunto fue declarado de valor patrimonial por el municipio en 1992.

A lo largo del recorrido se encuentran varias obras de Vanzo, como los murales de venecitas que se ubican en los descansos de las escaleras que llevan a la planta alta desde los límites norte y sur. Uno de ellos, "El arado", fue adoptado recientemente como logo del paseo comercial.

>> Leer más: Vanzo en riesgo: piden que el municipio ayude a reparar el mural de galería Rosario

La galería alberga en su planta baja locales comerciales de distintos rubros, mientras que en la planta alta existen locales dedicados al coleccionismo de juguetes que tienen más de medio siglo de antigüedad.

El edificio se destaca de su entorno por las fachadas trabajadas en distintos planos, revestidas en venecitas de diversos colores. Ese mismo revestimiento está presente en las columnas y los sectores de escaleras del interior de la galería, lo que la convierte en un espacio único.

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