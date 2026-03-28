Carrizo vuelve a enfrentar a Central: por qué un DT de Boca decidió no usarlo de titular en el Gigante

El Pachi volverá a Arroyito con la camiseta de Libertad y de eso habló largo y tendido en la entrevista con Ovación que saldrá publicada este domingo

Federico Carrizo, con la camiseta de Boca, en el Gigante. El Pachi ingresó en los primeros minutos del complemento.

Central está muy cerca de salir al ruedo en la Copa Libertadores y se vienen seis partidos a todo o nada, en busca de la clasificación octavos de final. Uno de esos encuentros será en el Gigante, ante Libertad de Paraguay, donde milita Federico Carrizo , quien visitó Arroyito ya una vez, con Boca.

La referencia hacia el Pachi tiene que ver esencialmente con su pasado en Central, por lo que tenerlo enfrente será especial. Ni hablar para el futbolista. Pero no es la primera vez que Carrizo enfrente al Canalla en el Gigante de Arroyito . Ya lo hizo en otra ocasión, pero con una historia en el medio que no muchos conocen.

Fue el propio futbolista quien se la contó a Ovación en la larga charla que mantuvo con este diario, hablando justamente de las sensaciones que tiene en la previa sabiendo que Libertad y Central compartirán el Grupo H del certamen continental. La entrevista con Carrizo estará este domingo en la edición impresa de La Capital y en su versión online .

Central volvía a jugar un copa internacional después de ocho años. Le tocó enfrentar a Boca por los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2014 , con encuentros de ida y vuelta. El primero en Arroyito.

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Recuerdo3 El Central de Russo y el Boca de Arruabarrena se cruzaron en la Copa Sudamericana 2014. Avanzó el Xeneize. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Fue el 4 de septiembre, apenas dos meses después de que Carrizo pasara de Central a Boca. Tenía apenas 24 años. Todo parecía indicar que iba a ser titular, pero el entrenador Xeneize de entonces, Rodolfo Arruabarrena, tuvo una charla con el cordobés en la que le dijo que no tenía pensado ponerlo desde el arranque y, por supuesto, le dio las explicaciones pertinentes.

¿Qué es lo que contó Carrizo en la charla con Ovación? Que el Vasco lo agarró un par de días antes del partido y le dijo que no iba a ser titular. Le explicó que hacía muy poco que había cambiado de club y que su juventud podía jugarle en contra, que por eso lo iba a llevar al banco.

El Pachi Carrizo y su juventud

Arruabarrera se amparó, según el Pachi, en la sensación de que emocionalmente Carrizo podía no estar del todo preparado para salir a jugar ante el equipo que hasta hacía pocos días había defendido.

Recuerdo4SSM Pablo Becker ya ejecutó el tiro libre y hace estéril el vuelo de Orion. Fue el empate agónico de Central ante Boca. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

“Recuerdo que esas fueron las palabras de Arruabarrena. Me dijo que tenía dudas de cómo podía afectarme el partido desde lo emocional y por eso fui al banco”, contó el actual jugador de Libertad de Paraguay. Pese a ello, a los 6 minutos del complemento ingreso en lugar de Luciano Acosta. Ese encuentro (recordado por la agresión a Agustín Orion antes del inicio del partido) terminó 1 a 1.

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La revancha, como titular

La revancha se disputó el 18 de septiembre, en La Bombonera, y allí la historia para el Pachi Carrizo fue diferente. Porque esa vez sí Arruabarrena lo mandó a la cancha desde el primer minuto. Fue triunfo del Xeneize por 3-0.

Lo cierto es que 13 años después, Carrizo tendrá la chance de volver a jugar en el Gigante, pero defendiendo los colores de otro equipo. “Vamos a ver si esta vez voy de titular, ja”, bromeó el Pachi en pleno recuerdo de aquella experiencia con Arruabarrena como actor protagónico y su juventud como escenario.

Habrá mucho más de Carrizo este domingo en Ovación y en la versión online de La Capital: Libertad, Central, Ángel Di María, Marco Ruben, Miguel Ángel Russo y varios temas más.