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La selección argentina ya tiene camiseta alternativa para el Mundial 2026: cuánto cuesta

Ya está a la venta la nueva indumentaria que utilizará la Scaloneta en Norteamérica. Cómo es el diseño y sus características

20 de marzo 2026 · 09:55hs
La camiseta alternativa se puede comprar en la página oficial de Adidas o en tiendas seleccionadas

La camiseta alternativa se puede comprar en la página oficial de Adidas o en tiendas seleccionadas

Adidas presentó la nueva camiseta alternativa de la selección argentina que usará durante el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. A menos de tres meses de que arranque el torneo, el lanzamiento contó con la presencia de varios referentes de la Scaloneta.

La presentación de la remera se dio en conjunto con las equipaciones alternativas de otros 26 países que patrocina la marca de las tres tiras, tales como Italia, España, Bélgica, Jamaica, Arabia Saudita, Argelia y Alemania.

La marca de indumentaria argumentó que el diseño "capta la pasión y el arte que existen en la cultura argentina". Con un tono negro predominante, la vestimenta cuenta con una serie de de detalles azules, celestes y blancos. La camiseta posee un logo con la inscripción “Argentina” y el Sol de Mayo en el cuello.

Además, cuenta con el parche de campeón del mundo, el trifolio Adidas Originals y el icónico escudo con las tres estrellas. El número de los jugadores aparecerá en el costado derecho bajo el logo de la marca, dejando de lado la tradicional ubicación en el centro.

Lionel Messi, Rodrigo De Paul, Leonardo Balerdi, Julián Álvarez, Alexis Mac Allister, Franco Mastantuono, Leandro Paredes y Giovani Lo Celso fueron algunos de los jugadores que participaron de la publicidad de la camiseta.

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>> Leer más: La selección argentina busca un nuevo rival para otro amistoso en la previa al Mundial

Modelos y precios de la camiseta alternativa de Argentina

Desde este viernes, la camiseta alternativa del combinado nacional ya puede ser adquirida en la página oficial de Adidas o en tiendas seleccionadas del país. Este lanzamiento cuenta con cuatro modelos diferentes para elegir.

En primer lugar se encuentra la "Versión Fan" con un costo de $149.999. Este diseño es más simple ya que tiene solo el parche de la FIFA, el escudo de la AFA y el isologo argentino.

Luego está la "Versión Jugador", que tendrá un precio de $219.999. La diferencia principal con la camiseta anterior es que esta es idéntica a la que utilizarán los jugadores en el campo de juego, con un entramado en tela conformado por un tejido de punto jacquard.

Por último, la marca deportiva puso a la venta una alternativa de la camiseta de mangas largas, con un precio de $249.999.

Sumado a la tercera equipación, Adidas también sacó a la venta la remera de arquero por $149.999, que será de un color verde agua con detalles violetas.

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