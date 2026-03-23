Leones FC sufrió su primer cachetazo en la Primera C y sin merecerlo terminó siendo goleado

Leones FC, a pesar de ser un equipo competitivo, luego de ir ganando por 1 a 0, cayó 4 a 1 frente a Centro Español

Un viejo axioma en el fútbol dice que los goles se hacen y no se merecen. Y esto fue lo que le pasó a Leones FC que terminó perdiendo por 4 a 1 ante Centro Español en el estadio de Unión de Arroyo Seco, donde hace de local, en el interzonal de la cuarta fecha de la Primera C .

Los primeros minutos fueron de estudio. Cada uno plantó su plan de juego y mientras el de Leones era más ambicioso, Centro Español hacía las cosas más lentas, pero sin meterse tan atrás.

Luego de los diez minutos iniciales, Leones comenzó a tomar la batuta del juego gracias al buen pie de sus volantes y a la peligrosidad de Francisco Bravo en ofensiva. Sobre los 13’ Juan Vieyra avisó con un remate desde casi la mitad de la cancha. Dos minutos después Marcos Benítez le puso una pelota riquelmeana a Bravo, pero el arquero Agustín Forgaral ganó el duelo y mandó la pelota al córner. Desde ese tiro de esquina le quedó la pelota a Bravo que no pudo anotar.

Desde allí la visita a través Braian Hernández y Galarza intentaron lastimar el arco local, pero entre Rodrigo Quinteros y Elsegood abortaban los ataques de la visita.

Hasta que llegó el minuto 32 y el ex Newell’s Vieyra, desde casi 30 metros, se puso el traje de Messi y anotó un golazo de tiro libre como supo hacer en las inferiores leprosas.

Este tanto agrandó a Leones que fue en busca del segundo. Pero a los 37’ tras una buena jugada colectiva los gallegos consiguieron la igualdad a través de Brian Hernández.

La última del primer tiempo fue a los 41’ cuando Diego Barrionuevo pescó una pelota en el área, pero desvió su remate e impidió que Leones se vaya al vestuario con ventaja

En la segunda mitad, con el correr de los minutos el arquero de Centro Español Agustín Forgaral se fue transformando en la figura del partido. A los 52’ le ahogó el grito de gol a Barrionuevo y a los 72’ a Mario Senra.

Un cuarto de hora de terror para Leones FC

Pero en el último cuarto de hora, el visitante fue un equipo muy efectivo y conquistó tres goles a través de William Giménez (76’, 78’ y 85’) para llevarse una goleada impensada por el desarrollo del partido.

Leones recibió su primer cachetazo, pero tiene material de sobra para olvidarse de este partido rápidamente y ajustar algunos detalles de cara lo que se viene.

El local formó cpn: Lucas Alegre; Valentino Stizza (80’ Adrián Collera), Rodrigo Quinteros, Román Elsegood y Mario Senra; Marcos Benítez, Franco Tanneur (89’ Alejo Fernández), Denis Rodríguez y Juan Ignacio Vieyra (65’ Cristian Bonesso); Francisco Bravo (89’ Cristian Ortigoza) y Diego Barrionuevo (65’ Gonzalo González).