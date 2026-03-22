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Central Córdoba rescató un punto sobre el final y sigue invicto en la Primera C

A pesar de no ser inferior en el desarrollo del partido, Central Córdoba empató 1 a 1 contra Berazategui y sigue invicto en el torneo.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

22 de marzo 2026 · 18:28hs
Central Córdoba no jugó bien

Central Córdoba no jugó bien, pero al menos sigue sumando

Central Córdoba logró empatar en el epílogo del partido y logró salvar el invicto al empatar 1 a 1 ante Berazategui en el Gabino Sosa por el interzonal de la 4ª fecha del campeonato de Primera C. Los charrúas continúan sin perder en el torneo.

Desde el inicio el formato del partido fue muy claro. Central Córdoba fue el que quería tomar el protagonismo, adueñarse de la pelota y ser el equipo que muestre las mejores intenciones. Intentó una salida prolija desde el fondo haciendo circular la pelota entre sus defensores de lado a lado. Buscando el momento preciso para conectar con Joaquín Messi y Cristian Sánchez por el medio o más que nada por izquierda con Stéfano Pizzio que hacía toda esa banda y mostró un gran desgaste físico.

Durante el primer tiempo, los charrúas comenzaron monopolizando la tenencia del balón, pero no lastimaban en el arco visitante. Con el correr de los minutos Berazategui comenzó a animarse un poco más. Bajo la conducción del histórico jugador naranja Nahuel Pombo, el Naranja dejó de ser un equipo tímido y con algunos remates desde afuera del área o alguna que otra pelota parada comenzó a preocupar a Matías Giroldi.

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A los charrúas les costaba juntar pase y en los últimos minutos del primer tiempo comenzó a generar peligro. Recién a los 39’, en una jugada aislada, que terminó con un cabezazo de Messi que se fue desviado, los locales tuvieron su primera situación. Esto motivó a los Teglia y Acoglanis, porque a los 42’, tras un tiro desde afuera del área de Gino Albertengo, el arquero de Berazategui se tuvo que esforzar para tirar la pelota al córner. Y a los 44’ Messi, también desde afuera, exigió nuevamente a Puchetta quien volvió a responder con una buena atajada que terminó en un saque de esquina para los locales. A los 45’, luego de ese córner, la pelota quedó suelta en el área, y Mateo Yaszczuk no la pudo calzar bien y su remate fue muy desviado.

Un balde agua fría

El cierre del primer tiempo llenó de esperanzas al hincha charrúa, quien en un número importante se llegó hasta el Gabino Sosa, de cara a los segundos 45 minutos.

Pero fue todo al revés. Ya que Berazategui mostró otra actitud y para colmo de males a los 50’, luego de un tiro de esquina de Brian Duarte, apareció un gran cabezazo de Juan Pablo Serrizuela para poner el 1 a 0 para la visita.

Fue un balde de agua fría. Porque a Central Córdoba le costó entrar en partido otra vez. Carecía de ideas para generar juego, las acciones individuales prevalecían por sobre las colectivas, estuvo muy impreciso en los pases y perdía la pelota muy fácilmente.

Además, Berazategui no se conformó con el 1 a 0 y cuando pescaba una pelota en la mitad de la cancha salía disparado para el arco de Giroldi y cada ataque parecía que iba a terminar en gol.

El equipo visitante estaba más cerca del segundo que los locales del empate. Aunque a los 75’ tuvo en los pies de Benjamín Gallucci la igualdad, quien quedó mano a mano con Puchetta, pero el uno visitante volvió a ganar el duelo.

En el último tramo del partido Central Córdoba fue una canción desesperada. Mostrando una imagen que hacía mucho tiempo que no tenía donde Berazategui hizo lo que quiso y sobró mucho el partido ya que fue muy displicente a la hora de definir.

Y esto lo pagó muy caro. Porque los goles no se merecen. Se hacen. Y Central Córdoba, que por el desarrollo del partido mereció irse con las manos vacías, luego de una corazonada de Benjamín Gallucci encontró el empate en el segundo minuto adicional.

Siempre es bueno mejorar, pero sin perder. Los Charrúas deben hacerlo. Tienen un cuerpo técnico de jerarquía y un plantel aguerrido para lograrlo. Porque esta actuación no fue convincente, pero se logró un punto y eso es lo que vale.

Formación de Central Córdoba

Central Córdoba formó con: Matías Giroldi; Tomás D’Amico, Mateo Yaszczuk, Bruno Passinato y Valentín Rovetto (56’ Renzo Altamura); Benjamín Gallucci, Facundo Galli (76’ Leonel Fagundez), Joaquín Messi, Cristian Sánchez y Stéfano Pizzio (70’ Brian Otero); Gino Albertengo (76’ Franco Fernández).

Fotos: @ph.goico (Facundo Goicoechea)

Leones juega de local otra vez

El equipo de Franco Ferlazzo se presentará en condición de local por tercera vez consecutiva este lunes desde las 14.30 cuando se midan contra Centro Español en la cancha Unión de Arroyo Seco.

El Rey de la Selva viene invicto en su debut en esta Primera C y todavía no tuvo goles en contra. Debutó como visitante empatando 0 a 0 ante Central Ballester y luego jugó dos partidos en el Antonio Di Giácomo. Primero igualó sin tantos contra El Porvenir y luego le ganó 1 a 0 a Claypole con tanto de Román Elsegood.

En cuanto al equipo Leones tendrá la baja de Javier Graieb, quien fue expulsado contra Claypole. El que tiene la mayoría de los boletos para reemplazarlo es Rodrigo Quinteros. Pero, por otra parte, Marcos Benítez ya cumplió su sanción luego de ver la roja contra El Porvenir y está a disposición.

Argentino recibe a Claypole

En el José Martín Olaeta, este lunes desde las 15.30, Argentino tendrá la visita de Yupanqui en este interzonal correspondiente a la cuarta fecha. Los de José Previtti buscarán el primer triunfo del campeonato ya que debutaron con una derrota por 1 a 0 de local frente a Juventud Unida, luego empataron 2 a 2 contra Defensores de Cambaceres en Ensenada, y en la tercera fecha, tras ir ganando por 1 a 0 fueron vencidos por 2 a 1 por Leandro Nicéforo Alem en el Olaeta.

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