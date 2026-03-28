Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste

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Rugby: Atlético del Rosario visita a Los Matreros con el objetivo de volver a la senda del triunfo
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Zona sudoeste: cae una familia narco con cocaína, un millón de pesos y alhajas
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De la nafta al GNC en Rosario: los aumentos potenciaron las consultas sobre conversión
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Cuatro asesinatos en pocas horas en Rosario: "No hay patrones comunes en los últimos hechos"
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Un tiempo solo de un Lionel Messi deslucido, en un modo Mundial aún en veremos
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Buenas noticias en Central: Di María entrena con normalidad junto al resto del plantel canalla
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Ley de glaciares: denuncian a una senadora por posibles negocios incompatibles con la función pública
Negocios
Poca tela para cortar: la indumentaria encara una nueva temporada muy ajustada
Política
El presidente cuestionó la nacionalización de YPF: "Expropiar está mal"
La Ciudad
Luego de los reclamos, Pilay explica que utiliza un modelo de construcción "colaborativo"
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Los autores del crimen del jubilado cerca de barrio Acindar escaparon con dos bolsos
La Ciudad
Denuncias de abuso infantil: Colegio de Psicólogos pide reunión con la Corte Suprema
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Barrio Plata: investigan un homicidio en ocasión de robo tras hallar muerto a un hombre de 75 años
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Asistencia Perfecta: piden que se pague el incentivo durante licencias por maternidad
Política
Tras el fallo estadounidense, Cristina y Kicillof reivindicaron la expropiación
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Plan para atentar contra Pullaro: avanza la investigación y refuerzan protección al gobernador
Policiales
Nuevo crimen en Rosario: asesinan a balazos a un joven de 29 años en barrio Santa Lucía
Política
Oficina Anticorrupción: una nueva funcionaria controlará a Manuel Adorni
La Ciudad
Tras 12 años de demoras, Santa Fe rescata la obra del Monumento y la reactiva este lunes
Salud
Novedoso trasplante: reconstruyen la mano de un joven con tres dedos de sus pies