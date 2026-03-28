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Amenazan a una familia para que deje su casa de zona oeste

Dejaron una nota en Felipe Moré al 3600, una zona con varias denuncias sobre usurpaciones. Uno de los habitantes del inmueble cree que es un grupo del barrio

28 de marzo 2026 · 17:50hs
El intento de usurpación en zona oeste enciende las alertas en el barrio.

Archivo / La Capital

El intento de usurpación en zona oeste enciende las alertas en el barrio.

Una mujer recibió un mensaje en la puerta de su casa de Felipe Moré al 3600 con una amenaza para que deje la vivienda. Los autores de la misiva le exigen el abandono y un plazo determinado para eso, lo cual es un claro caso de, por el momento, intento de usurpación.

Los responsables no se dieron a conocer y la nota que dejaron es anónima. Una vez hecha la denuncia los efectivos de la seccional 19ª informaron del hecho a los fiscales en turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

La Fiscalía de turno ordenó el relevamiento de cámaras de seguridad en las esquinas de Felipe Moré, Seguí y Sanguinetti para intentar identificar a la persona que depositó la nota.

>> Leer más: Asesinaron al jefe de una reconocida banda dedicada a usurpaciones de viviendas

Asimismo, se dispuso el resguardo del papel para realizar peritajes caligráficos y de huellas dactilares que permitan dar con los autores de la amenaza. A su vez, deberán disponer de asistencia a la víctima que evalúen las medidas de protección necesarias ante el riesgo de un desalojo violento.

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