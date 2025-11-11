Cuándo juegan Central y Newell's la fecha 16 del torneo Clausura
El Canalla visitará a Independiente y la Lepra recibirá a Racing para cerrar la fase regular del campeonato. Conocé el cronograma completo
11 de noviembre 2025·14:31hs
Central y Newell's ya saben cuándo y a qué hora jugarán este fin de semana la última jornada de la fase regular que sentenciará los clasificados a playoffs, a las copas internacionales y los dos descensos. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cronograma completo de la fecha 16 del torneo Clausura.
El Canalla ya tiene confirmado su 1º puesto en la Zona B, su boleto a la próxima Copa Libertadores y su liderazgo de la tabla anual, por lo que no deberá compartir horario con ningún otro encuentro en su visita a Independiente.
Por su parte, la Lepra recibirá a Racing en el Coloso. Si bien ya está salvado del descenso tras su victoria ante Huracán, la Academia se juega la clasificación a octavos de final y su lugar en los puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.
En primer lugar, Central visitará a Independiente el próximo sábado 15 de noviembre a las 21.30 en el estadio Libertadores de América, mientras que Newell's recibirá a Racing el domingo 16 a las 20.15 en el Marcelo Bielsa del Parque Independencia.
La 16ª fecha completa: Central el sábado y Newell's el domingo
Viernes 14 de noviembre
20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)
Sábado 15 de noviembre
17.00 Aldosivi – San Martín de San Juan (Interzonal)
17.00 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A)
19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)
Los posibles cruces de playoffs
Como primero de su zona, Central tienen garantizada la localía hasta semifinales, por lo que en caso de avanzar cada instancia jugará sus partidos en el Gigante de Arroyito, a excepción de una potencial final que se disputará en cancha neutral.