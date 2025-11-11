La Capital | Ovación | Central

Cuándo juegan Central y Newell's la fecha 16 del torneo Clausura

El Canalla visitará a Independiente y la Lepra recibirá a Racing para cerrar la fase regular del campeonato. Conocé el cronograma completo

11 de noviembre 2025 · 14:31hs
Cuándo juegan Central y Newells la fecha 16 del torneo Clausura

Central y Newell's ya saben cuándo y a qué hora jugarán este fin de semana la última jornada de la fase regular que sentenciará los clasificados a playoffs, a las copas internacionales y los dos descensos. La Asociación del Fútbol Argentino confirmó el cronograma completo de la fecha 16 del torneo Clausura.

El Canalla ya tiene confirmado su 1º puesto en la Zona B, su boleto a la próxima Copa Libertadores y su liderazgo de la tabla anual, por lo que no deberá compartir horario con ningún otro encuentro en su visita a Independiente.

Por su parte, la Lepra recibirá a Racing en el Coloso. Si bien ya está salvado del descenso tras su victoria ante Huracán, la Academia se juega la clasificación a octavos de final y su lugar en los puestos de clasificación a la próxima Copa Sudamericana.

En primer lugar, Central visitará a Independiente el próximo sábado 15 de noviembre a las 21.30 en el estadio Libertadores de América, mientras que Newell's recibirá a Racing el domingo 16 a las 20.15 en el Marcelo Bielsa del Parque Independencia.

Newell's y Central ya tienen día y horario confirmado para la fecha 16 del torneo Clausura.

Newell's y Central ya tienen día y horario confirmado para la fecha 16 del torneo Clausura.

La 16ª fecha completa: Central el sábado y Newell's el domingo

Viernes 14 de noviembre

20.00 Lanús – Atlético Tucumán (Zona B)

Sábado 15 de noviembre

17.00 Aldosivi – San Martín de San Juan (Interzonal)

17.00 Godoy Cruz – Deportivo Riestra (Zona B)

19.15 San Lorenzo – Sarmiento (Zona B)

21.30 Independiente – Central (Zona B)

Domingo 16 de noviembre

17.00 Instituto – Talleres (Zona B)

17.00 Vélez – River (Zona B)

20.15 Estudiantes – Argentinos (Zona A)

20.15 Newell's – Racing (Zona A)

20.15 Boca – Tigre (Zona A)

20.15 Central Córdoba – Banfield (Zona A)

Lunes 17 de noviembre

17.00 Barracas Central – Huracán (Zona A)

17.00 Belgrano – Unión (Zona A)

17.00 Defensa y Justicia – Independiente Rivadavia (Zona A)

19.30 Platense – Gimnasia (Zona B)

Los posibles cruces de playoffs

Como primero de su zona, Central tienen garantizada la localía hasta semifinales, por lo que en caso de avanzar cada instancia jugará sus partidos en el Gigante de Arroyito, a excepción de una potencial final que se disputará en cancha neutral.

Antes de disputarse la última jornada de la fase regular, los cruces de octavos de final serían los siguientes:

Llave 1

- Boca (1º A) vs. San Martín de San Juan (8º B, si desciende y clasifica su lugar pasa al 9º de su zona)

- Vélez (4º B) vs. Barracas Central (5º A)

- Riestra (2º B) vs. Argentinos (7º A)

- Central Córdoba (3º A) vs. River (6º B)

Llave 2

- Central (1º B) vs. Estudiantes (8º A)

- Tigre (4º A) vs. San Lorenzo (5º B)

- Unión (2º A) vs. Talleres (7º B)

- Lanús (3º B) vs. Racing (6º A)

