Las opciones del Pipa Benedetto para continuar su carrera tras su fallido paso por Newell's

El delantero, de 35 años, rescindió hace días al club del Parque. Entrena y juega al pádel mientras espera acordar con un nuevo equipo: ¿irá a Chile o jugará en la Primera Nacional?

Darío Benedetto llegó a Newell's a pedido del Ogro Fabbiani y se fue tras la partida del entrenador.

Darío Benedetto se fue de Newell's con penas y olvido porque nunca aportó algo de la jerarquía que supo tener. El delantero no cambió el flojo andar futbolístico que viene arrastrando desde que partió de Boca y el fútbol francés, y al no tener lugar bajo la órbita de Lucas Bernardi optó por rescindir su contrato. Ahora, está en la búsqueda de un nuevo destino: ¿Chile o el fútbol de ascenso argentino? Por ahí pasarían las alternativas que maneja el jugador por estas horas de indefiniciones.

Pipa (35 años) llegó a Newell's a comienzos de junio con más dudas que certezas por su fallido paso por Olimpia (Paraguay), pero el Ogro Fabbiani confiaba en recuperar el poder de gol que siempre tuvo. No consiguió esa meta, no marcó ningún tanto en sus nueve participaciones y encima erró un penal ante Belgrano. Al atacante todo le salió torcido y a fines de octubre acordó dejar la entidad.

Con el pase en su poder, algunos equipos aparecieron en escena con el fin de contratarlo y uno de ellos es O’Higgins, conjunto que tras un buen andar en el presente 2025 del fútbol de Chile -con chances de ingresar a la Copa Libertadores- buscará dar un golpe en el mercado de cara a la próxima temporada . Benedetto aún conserva su nombre, más allá de que el rendimiento futbolístico está lejos de lo que supo ser tiempo atrás.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Newells/status/1983280110603260377&partner=&hide_thread=false El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto.



Le deseamos éxitos en su nueva etapa. pic.twitter.com/ApOLJGRW4z — Newell’s Old Boys (@Newells) October 28, 2025

En esta negociación aparecen algunas cuestiones que podrían facilitar el arribo al fútbol de Chile si es que Benedetto acepta. El que pretende abrirle la puerta es nada menos que Christian Bragarnik, uno de los nuevos propietarios de O’Higgins y representante del centrodelantero. Es decir, si Pipa da el okey todo sería muy simple y sin demasiados obstáculos.

Lo quiere un club del ascenso

En el medio de este interés se sumó otro club, aunque en este caso de la Primera Nacional: Almirante Brown. Si bien por el momento el nombre del atacante figura como opción y no hubo contacto oficial, el director deportivo del club, Walter Erviti, lo conoce y pretende convencerlo para darle un toque de jerarquía al plantel para 2026. Pero en todo esto hay dos cuestiones: el salarial y si Benedetto aceptaría jugar en el ascenso.

Por ahora, Benedetto no tomó ninguna decisión y transita su etapa sin club entrenando y jugando al pádel, tal como mostró en una historia de su cuenta de Instagram junto a algunos amigos en Miami.