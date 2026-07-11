La Capital | Ovación | Argentina

"Por Malvinas, por el Diego": a puro ritmo de Gilda, los argentinos copan el estadio en Kansas

La selección argentina enfrenta a Suiza a las 22, por una plaza en las semifinales del Mundial. La marea argentina sueña con más

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

11 de julio 2026 · 18:58hs
Google Seguir a La Capital en Google
Los hinchas argentinos y los neutrales también arriban al estadio de Kansas con la camiseta albiceleste.

Los hinchas argentinos y los neutrales también arriban al estadio de Kansas con la camiseta albiceleste.

“Soy hincha de la selección, la aliento con el corazón, ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez. 32 años después, la Scaloneta va a vengar, la copa que le robaron al diez, la que no nos dejaron levantar. Quiero ver la cuarta estrella, brillar en la camiseta. Soy argento de la cuna hasta el cajón, por Malvinas, por el Diego, por última de Leo, Argentina, quiero verte bicampeón”, a puro ritmo del tremendo tema de Gilda, “No me arrepiento de este amor” y con la letra adaptada de Palmito, este himno albiceleste suena fuertísimo en las afueras del estadio de Kansas, donde ya se palpita el partidazo ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial.

Aquí en Kansas, donde comenzó la aventura de Argentina en la Copa, con la tripleta de Lionel Messi ante Argelia, ahora la selección buscará dar otro paso en su sueño mundialista cuando desde las 22 enfrente a Suiza, por un boleto a la semifinal del torneo.

Una inmensa marea albiceleste, que el viernes protagonizó un banderazo extraordinario en el centro de la ciudad norteamericana, ya copa las inmediaciones del estadio de los Chiefs, una verdadera mole arquitectónica que tiene forma de tazón por tener las tribunas ovaladas y que genera una caja de resonancia donde el público se escucha más que en otros estadios mundialistas.

Leer más: Mundial 2026: Lionel Messi, el inventor del reloj del fútbol, ahora desafía la precisión suiza

Bolsillos flacos y recambio de hinchas

Ya con muchos hinchas con los bolsillos y las tarjetas flacas para los que están acompañando a la selección desde el primer partido y con la gran mayoría que se fue renovando a medida que avanzó el torneo, incluso muchos viajaron exclusivamente para ese compromiso con Suiza, todos juntos desde este mediodía soleado de sábado enfilaron para el estadio de Kansas, donde por tener dos horas menos en el reloj que en Argentina, el juego comenzará a las 20.

La temperatura máxima para esta tarde será de 32 grados y bajará apenas un par de grados a la hora de inicio del juego, por eso se jugará aquí en el momento crepuscular, en un estadio que es abierto y no tiene aire acondicionado en el campo de juego.

Pero a los fanáticos argentinos nada los detiene en su amor incondicional hacia la Scaloneta, renovado aún más tras las victorias dramáticas ante Cabo Verde y Egipto.

Leer más: Scaloni antes de Suiza: "Messi será el mejor hasta que quiera y con el VAR es difícil que te ayuden"

Todos con la 10 y la 19 de Messi

Embanderados, con los rostros pintados y casi todos eligiendo dos números de camiseta, el 10 y el 19, las dos de Lionel Messi, la que usa ahora y la que lució cuando debutó en los mundiales hace 20 años en Alemania 2006.

Justamente Leo es el principal foco de las miradas, no sólo de los argentinos, sino de todos los neutrales, que también se acercan al estadio ávidos de ver a la leyenda vigente del fútbol mundial.

Así se vive la previa en Kansas, donde desde el principio estuvo instalado el campamento de la selección, por lo que otra vez la Scaloneta será local. Y el tema fabuloso con el ritmo pegadizo de Gilda ya suena fuerte y se escuchará durante todo el partido, tal como si el cotejo ante Suiza se jugara en cualquier cancha argentina.

Noticias relacionadas
Lionel Scaloni confirmó un solo cambio en el once titular de Argentina ante Inglaterra.

Los elegidos de Scaloni para que Argentina juegue contra Inglaterra en las semifinales

Hinchas de Argentina e Inglaterra juntos en los accesos al estadio de Atlanta.

Atlanta: argentinos e ingleses copan el estadio para el superclásico mundialista

Qué pasará hoy a la hora del partido en los hospitales de Rosario 

Cómo funcionarán hospitales y sanatorios rosarinos durante el partido 

El fuerte cara a cara de David Beckham y Lionel Scaloni durante un encuentro entre Real Madrid y Deportivo La Coruña en 2003

Del histórico cruce a la foto sonrientes: el largo camino de Scaloni y Beckham

Ver comentarios

Las más leídas

Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Lo último

Newells tendrá este sábado su último amistoso de pretemporada antes del Clausura

Newell's tendrá este sábado su último amistoso de pretemporada antes del Clausura

En vivo: Argentina se juega el pase a una nueva final del Mundial ante Inglaterra

En vivo: Argentina se juega el pase a una nueva final del Mundial ante Inglaterra

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

La humedad y las nubes van a derivar en jornadas inestables que pueden ser intensas en Rosario y sus alrededores. Luego, volverán las temperaturas invernales
Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana
Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario
La Ciudad

Presentaron un ambicioso plan de obras subterráneas para mejorar servicios en Rosario

Nervios nivel Mundial: Argentina vs. Inglaterra, cómo manejar la extrema ansiedad

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Nervios nivel Mundial: Argentina vs. Inglaterra, cómo manejar la extrema ansiedad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares
La Ciudad

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Las escuelas de Santa Fe tendrán dos equipos de psicólogos para situaciones excepcionales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Llegó a Newells hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Llegó a Newell's hace un año, jugó apenas cinco partidos y ahora seguirá su carrera en México

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Argentina vs. Inglaterra: los mejores memes de una semifinal cargada de historia

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Qué es El Niño y por qué preocupa en Rosario: cómo puede afectar los próximos meses

Central tiene 9: Tomás Badaloni firmó contrato y se transformó en el tercer refuerzo canalla

Central tiene 9: Tomás Badaloni firmó contrato y se transformó en el tercer refuerzo canalla

Ovación
En vivo: Argentina se juega el pase a una nueva final del Mundial ante Inglaterra
Mundial 2026

En vivo: Argentina se juega el pase a una nueva final del Mundial ante Inglaterra

En vivo: Argentina se juega el pase a una nueva final del Mundial ante Inglaterra

En vivo: Argentina se juega el pase a una nueva final del Mundial ante Inglaterra

Sorpresa de Scaloni en el equipo para enfrentar a Inglaterra: sale De Paul y entra Simeone

Sorpresa de Scaloni en el equipo para enfrentar a Inglaterra: sale De Paul y entra Simeone

Central perdió ante Unión en su tercer y último amistoso de pretemporada de cara al debut

Central perdió ante Unión en su tercer y último amistoso de pretemporada de cara al debut

Policiales
Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial
Policiales

Narcomenudeo: un joven vinculado a Los Menores se entregó en sede policial

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres guías detenidos junto a turistas franceses

Caza ilegal en el norte de Santa Fe: tres guías detenidos junto a turistas franceses

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

Arrestaron por venta de drogas a dos sospechosos en barrio Martin

El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

El colmo: un policía denunció que le robaron en su casa porque cerró sin llave

La Ciudad
Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos
La Ciudad

Rosario abre el paraguas contra El Niño con 300 intervenciones para evitar anegamientos

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Tiempo cambiante: miniprimavera, lluvias y frío durante el fin de semana

Causa Constantino Razzetti: el hijo de una víctima de la Triple A apela a la Corte Interamericana

Causa Constantino Razzetti: el hijo de una víctima de la Triple A apela a la Corte Interamericana

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

Reconversión de la costanera norte: terminó la demolición de los viejos bares

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026
Economía

La inflación perforó el 2 % por primera vez en 10 meses y acumula 16,8 % en 2026

El tiempo en Rosario: la temperatura sube este miércoles y seguirá en alza
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la temperatura sube este miércoles y seguirá en alza

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías
Policiales

Un joven lleva seis meses desaparecido: denuncian un crimen y apuntan a policías

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires
Información General

Un vuelo aterrizó en Chubut pero todas las valijas quedaron en Buenos Aires

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo
Economía

Cuánto aumentarán las jubilaciones y la AUH en agosto próximo

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso
Policiales

Barrio Cerámica: escondía la cocaína dentro de un árbol y quedó preso

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años
Policiales

Acusaron a un profesor de música por abusar de una alumna de 14 años

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario
La Ciudad

Los mismos problemas: los alquileres siguen por encima de la inflación en Rosario

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe
Policiales

Buscan a un joven que fue visto por última vez en la terminal de Santa Fe

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico
Policiales

Narigón Vázquez: imputado por el crimen de Pillín y procesado por narcotráfico

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI
Politica

El gobierno reunió su mesa política: El Niño, reformas y la visita del FMI

Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea
Economía

Bienes vs. servicios: la desaceleración inflacionaria no es homogénea

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario
La Ciudad

Uber, DiDi, Cabify o taxi: cuál es la opción más barata para viajar en Rosario

Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística
Economía

Crisis: acuerdo en una pyme láctea pero incertidumbre en una empresa de logística

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Por Facundo Borrego
Política

El antídoto de Hugo Sigman para salir ileso de los problemas

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque estorbaban a los clientes
Policiales

Ofreció $100 mil a policías para que se retiraran porque "estorbaban a los clientes"

El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?
Salud

El ébola avanza con rapidez en el Congo: ¿hay advertencias en Argentina?

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación
La Ciudad

Las paritarias de Santa Fe se reabren este jueves con la mira puesta en la inflación

Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas
Policiales

Detuvieron en zona oeste a una banda que comercializaba drogas

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo
La Ciudad

El Mundial y las vacaciones de invierno dispersan los festejos por el Día del Amigo