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Scaloni antes de Suiza: "Messi será el mejor hasta que quiera y con el VAR es difícil que te ayuden"

El entrenador de la selección argentina Lionel Scaloni dio sus sensaciones antes del trascendental partido ante Suiza de cuartos de final en Kansas

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

10 de julio 2026 · 23:10hs
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Lionel Scaloni habló antes de Argentina y Suiza

AP

Lionel Scaloni habló antes de Argentina y Suiza, en Kansas.

Como siempre en la previa de un partido, Lionel Scaloni dio sus impresiones. Y antes del cotejo que atrapará a todo un país, por los cuartos de final del Mundial ante Suiza, el técnico de la selección argentina brindó sus impresiones con la mesura que lo caracteriza en Kansas City.

Lionel Scaloni habló este viernes por la noche en la previa del partido del sábado, a las 22, ante Suiza, por los cuartos de final del Mundial. Brindó una conferencia de prensa en el Kansas City Stadium y no descartó repetir el equipo titular. Y dijo que “Lionel Messi va a ser el mejor futbolista del mundo hasta que él quiera serlo”.

“Repetí equipo algunas veces, no sería descabellado que pueda pasar ahora, como también podría haber algún cambio, pero en principio jugaría un equipo muy parecido al del otro día. En cuanto al juego, creo que hicimos buenas cosas con Egipto", valoró el DT de Pujato.

Scaloni: "Suiza no va a ser fácil"

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Sobre Suiza, el DT no le restó mérito y analizó: "No hay rival fácil y para mí es un buen equipo, que compite con las mejores selecciones y siempre está, tiene tradición en los Mundiales, con jugadores de experiencia. Lo respetamos como a todos, por algo eliminó a Colombia, que había hecho un trabajo enorme y pensábamos que podría estar acá con nosotros".

Sobre el nivel del seleccionado admitió que: "No siempre se puede jugar tan bien como en Qatar, eso es difícil. Lo hemos hecho en algún momento, siempre lo intentamos, pero no es fácil".

>>Leer más: Tras el pase agónico a cuartos, Scaloni sostuvo: "El partido fue de Argentina, Egipto fue una ráfaga"

Coincidió con Yamal

A su vez coincidió con la declaración de la figura española Lamine Yamal, quien catalogó al cruce de semifinales entre Francia y España como una "final anticipada". Dijo que “coincido, claro que lo es. Son dos grandes favoritos, no me parece mal que haya dicho eso. Lamentablemente, llegará sólo uno a la final".

Sobre lo que se dice sobre los beneficios que tiene Argentina fue claro: "Desde que tengo uso de razón, Argentina siempre anima el torneo y de alguna manera hay gente que no quiere que Argentina gane, pero es normal. A lo mejor hay bastante más gente que no quiere que ganemos y lo utilizamos como una especie de rebelión".

Y remató la idea: "Con el VAR hoy es muy difícil que te ayuden, aparte nos lo han dejado clarísimo en el curso antes de arrancar el Mundial y se ha cumplido a rajatabla. A Lisandro (Martínez ante Egipto) le pisaron el pie y es falta, no hay otra lectura".

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