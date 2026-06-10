Polémica con la selección de Argelia: drones filmaron una práctica cerrada antes del partido con Argentina

La selección africana entrena a puertas cerradas antes de su debut en el Mundial ante la Albiceleste, pero un canal de televisión interrumpió su privacidad

Argelia entrena a puertas cerradas antes de su debut con Argentina en el Mundial.

La selección argentina apunta todos los cañones al debut en el Mundial 2026 y ajusta los últimos detalles para el partido ante Argelia del próximo martes 16 de junio . Por su parte, su rival atraviesa una polémica en Estados Unidos , a horas de su último amistoso de preparación a puertas cerradas .

El cuerpo técnico de Vladimir Petkovic optó por organizar entrenamientos sin acceso de la prensa y pactó un amistoso con Bolivia para este miércoles , el cual se jugará sin público con el objetivo de preservar la información de su once titular alejada de las manos del equipo de Lionel Scaloni.

La medida generó controversia, pero la polémica creció aún más luego de que un canal de televisión estadounidense captó imágenes de un entrenamiento privado de Argelia a través de drones que sobrevolaron el estadio .

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La polémica con Argelia y los drones

Petkovic y su equipo decidieron preservar su información táctica para sorprender a la selección argentina en el debut, pero, según trascendió, la señal KMBC 9, afiliada de ABC, decidió utilizar drones para sobrevolar el predio y grabar la actividad, esquivando las limitaciones impuestas por la delegación argelina.

El material captado desde el aire comenzó a circular en redes sociales y habría generado malestar en los responsables del conjunto africano, abriendo un debate sobre los límites de la cobertura periodística durante el Mundial.

Por el momento, la Federación Argelina de Fútbol (FAF) no realizó declaraciones públicas y, según consignó TyC Sports, el incidente fue definido internamente como “una grave violación de la privacidad del equipo”.

A qué hora juegan Argentina vs. Argelia

El partido correspondiente al grupo J de la Copa del Mundo entre Argentina y Argelia se jugará este martes 16 de junio, desde las 22 (horario en Argentina), en el Kansas City Stadium, en Misuri, Estados Unidos.

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Dónde ver Argentina vs. Argelia

La transmisión del encuentro entre Argentina y Argelia será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El calendario de Argentina en el Mundial