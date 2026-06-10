Qué dijo Scaloni sobre el reemplazante de Balerdi para el Mundial y la situación de los "tocados"

El entrenador de la selección argentina analizó el rendimiento del equipo ante Islandia y anticipó decisiones importantes sobre la lista para la Copa del Mundo

La selección argentina cerró su preparación para el Mundial 2026 con una contundente victoria por 3 a 0 sobre Islandia. Tras el amistoso disputado en Alabama, Lionel Scaloni valoró el rendimiento del equipo, destacó la respuesta física de varios futbolistas que llegaban con molestias y evitó confirmar quién reemplazará a Leonardo Balerdi, desafectado por un desgarro.

El entrenador explicó que el partido le permitió sacar conclusiones importantes: " La verdad que era un partido difícil porque, más allá del rival, también era a una semana del partido inicial y queríamos que terminen todos bien. Salió como se había pensado . Esta vez pudimos hacer los cambios, defendimos, jugamos y estamos satisfechos", afirmó.

Además, destacó lo positivo que se llevó del encuentro: "Estábamos preocupados en un momento, pero hoy estamos mucho más tranquilos al ver cómo respondieron los chicos".

La principal incógnita continúa siendo el reemplazante de Balerdi. Aunque inicialmente había anticipado una resolución inmediata, ahora decidió esperar algunos días más. " Tenemos una idea, pero ahora estuvimos hablando y capaz que un día o dos más nos vamos a tomar . La prueba de hoy me dejó satisfecho y me despejó muchas dudas en cuanto a lo que le podía hacer falta al equipo", explicó.

En este sentido, el pujatense no dio detalles de quién podría ser el nuevo convocado: "Hay dos opciones. Vamos a esperar, pero eso hoy no es lo importante. Lo importante es la muestra que dio el equipo y lo preocupado que estábamos hace unos días ya no lo estamos porque todos están bien".

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El panorama de los convocados "entre algodones"

Uno de los futbolistas que respondió de manera favorable fue Nico Paz, quien había llegado con algunas molestias físicas. "A Nico lo vi suelto. Ya lo habíamos visto con ganas de reintegrarse al grupo. Hoy se notó que estaba muy bien y que fue el jugador que es en el Como todos los partidos. Estamos contentos porque hizo un muy buen partido y nos da otra posibilidad más”, destacó Scaloni.

Otro foco de atención estuvo puesto en Leandro Paredes, quien sufrió un desgarro en el cierre de la temporada con Boca. El entrenador aseguró que estará en el Mundial: "A Leandro no hace falta esperarlo, está bien y no lo vamos a apurar. Seguramente el fin de semana esté con el grupo. Se va a quedar con nosotros, eso seguro".

Además, el director técnico se refirió a la recuperación de Gonzalo Montiel, otro de los jugadores que llegó con molestias: "Lo vimos bien, incluso quería jugar el primer partido, pero lo llevamos de a poco. Siempre ha sido un jugador que ha estado cuando lo hemos llamado y nos ha dado un montón. Sabemos que cuando lo necesitemos va a estar ahí".

Por último, le dejó un sentido mensaje a los argentinos para la cita mundialista: "Lo mismo que le dije a los jugadores: estamos en un momento importante, estamos bien. Eso no asegura nada, pero me garantizan que van a dejar todo y seguir jugando como lo están haciendo. Son un espectáculo cuando juegan y cuando defienden. Corren como si no hubiera un mañana".

Y concluyó: "No podemos pensar sólo en ser campeón. No tengo dudas de que los hinchas se van a sentir identificados con el equipo. Garantizamos que vamos a luchar hasta último momento".