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Aclaran cómo se tomó la decisión clave en Argentina-Suiza en el Mundial tras la intervención del VAR

El organismo que rige las reglas del fútbol reconoció que se implementó mal el protocolo, pero indicó que esta revisión podría incorporarse al reglamento

28 de julio 2026 · 15:07hs
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El árbitro Pinheiro expulsó a Embolo durante el partido entre la selección argentina y Suiza.

AP

El árbitro Pinheiro expulsó a Embolo durante el partido entre la selección argentina y Suiza.

Las polémicas del Mundial 2026 continúan en el debate de los fanáticos y algunos organismos vinculados al fútbol internacional, especialmente las relacionadas a las nuevas reglas. En las últimas horas, la International Football Association Board (Ifab) aclaró una situación de VAR que fue determinante en la victoria de la selección argentina ante Suiza en los cuartos de final.

La publicación del organismo que rige las reglas de juego del fútbol a nivel mundial analizó la aplicación de la revisión de video en los casos de amonestación por error de identidad durante la Copa del Mundo, con un protocolo que quedó poco claro.

Según marca la norma de la Ifab, el VAR puede intervenir solamente en cuatro situaciones: goles, penales, tarjetas rojas directas y errores de identidad. A partir de este Mundial, sumaron las revisiones de segundas tarjetas amarillas y las correcciones de errores en la pelota parada (tiros de esquinas mal otorgados).

En el segundo tiempo del duelo entre Argentina y Suiza, el árbitro João Pinheiro amonestó a Leandro Paredes luego de una supuesta infracción sobre el delantero Breel Embolo. Al percibir que el suizo simuló la falta, el VAR llamó al portugués para la revisión, quien le retiró la tarjeta amarilla al argentino y le mostró la segunda amonestación y la tarjeta roja al helvético.

Argentina venció 3-1 a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

Argentina venció 3-1 a Suiza en los cuartos de final del Mundial 2026.

La aclaración de la Ifab sobre Argentina-Suiza

Si bien la aclaración de la Ifab no hace referencias específicas al caso que se vivió en Argentina vs. Suiza, así como tampoco a la revisión que involucró a Miguel Almirón en Estados Unidos vs. Paraguay, hicieron foco en los casos de “identidad errónea” que generaron polémica en el Mundial.

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“Una tarjeta amarilla (amonestación) que no sea una segunda tarjeta amarilla solo puede revisarse para identificar al jugador que cometió la infracción sancionada; la infracción en sí no puede revisarse ni modificarse”, indicaron a través de la cuenta oficial sobre la implementación del protocolo del VAR.

De igual manera, destacaron que “el uso de la cláusula de identidad errónea para tratar las simulaciones durante la Copa Mundial de la Fifa 2026 tuvo una buena acogida y se incluirá en la revisión detallada del protocolo del VAR”, aunque aclararon que “no podrá utilizarse como tal hasta que concluya dicha revisión”.

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