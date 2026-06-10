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Cuándo será el debut de la selección argentina ante Argelia en el Mundial 2026

El equipo de Lionel Scaloni comenzará su camino en la Copa del Mundo con el sueño de repetir el título obtenido en Qatar 2022

10 de junio 2026 · 14:18hs
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Lionel Messi disputará su sexto Mundial con la selección argentina.

AP

Lionel Messi disputará su sexto Mundial con la selección argentina.

La selección argentina goleó 3-0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026 y regresó a Kansas City para retomar los entrenamientos antes del debut ante Argelia en el grupo J. El equipo de Lionel Scaloni no tuvo inconvenientes con las lesiones y deberá confirmar al reemplazante de Leonardo Balerdi en los próximos días.

Ante el conjunto europeo, el cuerpo técnico albiceleste tuvo la oportunidad de sumar una prueba seria de cara a la Copa del Mundo, donde tanto los jugadores titulares como los habituales suplentes pudieron disputar importantes minutos de juego y calentar motores.

Argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 y ya tiene la experiencia de dar un paso en falso en el debut, por lo que intentará comenzar de la mejor manera y evitar otra sorpresa como lo fue la derrota 2-1 frente a Arabia Saudita.

De igual manera, el formato de competencia cambió y, en caso de complicarse en la fase de grupos, tendría también la posibilidad de pasar como uno de los ocho mejores terceros y disputar la instancia de 16avos de final.

Messi gol argentina Mundial
El capitán albiceleste anotó ante Islandia y está listo para el debut ante Argelia.

El capitán albiceleste anotó ante Islandia y está listo para el debut ante Argelia.

Cuándo debuta la selección argentina en el Mundial

Luego de tres años y medio de espera, desde aquel 18 de diciembre de 2022 cuando venció a Francia por penales en Lusail, la selección argentina debutará ante Argelia en este Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio a las 22 (horario en Argentina).

El primer encuentro de la albiceleste será en el Kansas City Stadium (normalmente conocido como Arrowhead Stadium), en Misuri, Estados Unidos. Este estadio es la casa de los Kansas City Chiefs de la NFL, con capacidad para casi 80 mil espectadores.

>> Leer más: Qué dijo Scaloni sobre el reemplazante de Balerdi para el Mundial y la situación de los "tocados"

Tras el debut, el equipo de Scaloni continuará en su base de entrenamiento en Kansas City, pero tanto el partido con Austria como el encuentro ante Jordania se disputarán en el Dallas Stadium (AT&T Stadium).

Lionel Scaloni argentina mundial
Scaloni y el cuerpo técnico deberán confirmar al reemplazante de Leonardo Balerdi.

Scaloni y el cuerpo técnico deberán confirmar al reemplazante de Leonardo Balerdi.

Dónde ver los partidos de Argentina

Todos los encuentros de la selección argentina en esta Copa del Mundo contarán con la transmisión en simultáneo de cinco señales distintas en el país.

>> Leer más: El Mundial 2026 desde el sillón: TV, día, horario y relatores de la Copa del Mundo

Telefe, TyC Sports, DSports, TV Pública y Disney+ Premium emitirán los partidos de Argentina en este Mundial, tanto en la fase de grupos como en las fases eliminatorias, en caso de que el equipo de Scaloni continúe en carrera hacia el título.

El calendario de Argentina en el Mundial

  • Argentina vs. Argelia: martes 16 de junio a las 22.
  • Argentina vs. Austria: lunes 22 de junio a las 14.
  • Argentina vs. Jordania: sábado 27 de junio a las 23.

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