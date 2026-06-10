Argentina llegará al Mundial 2026 como líder del ranking Fifa: la histórica maldición que buscará romper

La victorias ante Honduras e Islandia, sumadas a los resultados negativos de Francia y España, permitieron que la Scaloneta escale a la cima de la tabla

La selección argentina llega en un buen momento luego de triunfar en los últimos dos amistosos

La selección argentina afrontará el Mundial 2026 con una condición inédita: será la líder del ranking Fifa al momento del inicio de la Copa del Mundo . Los triunfos en los amistosos frente a Honduras e Islandia, sumados a los resultados adversos de España y Francia, le permitieron al equipo de Lionel Scaloni escalar a lo más alto de la clasificación internacional.

La Albiceleste llegará a la defensa del título en una ubicación que nunca había experimentado desde la creación del ranking Fifa en 1992. Actualmente, Argentina lidera la clasificación con 1.877 puntos, seguida por España con 1.874 y Francia con 1.870.

La doble fecha FIFA previa al comienzo de la cita mundialista resultó determinante para el ranking. Francia, que ocupaba el primer lugar, cayó 2-1 ante Costa de Marfil y perdió terreno en la clasificación.

España tampoco logró aprovechar la oportunidad de superar a los franceses. El empate 1-1 frente a Irak provocó una baja en su puntuación y abrió la puerta para que Argentina consolidara su liderazgo.

Hasta ahora, la mejor ubicación de Argentina en el ranking Fifa antes de una Copa del Mundo había sido el tercer puesto. La Selección ocupó esa posición en la previa de Corea-Japón 2002 y también antes de Qatar 2022, torneo en el que conquistó la tercera estrella de su historia.

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La maldición del ranking Fifa que persigue a los líderes

Más allá del reconocimiento, existe un dato que genera preocupación entre los supersticiosos: ninguna selección logró ganar un Mundial llegando como líder de la tabla internacional.

La estadística comenzó en Estados Unidos 1994. Desde entonces, los ocho equipos que iniciaron una Copa del Mundo como número uno terminaron eliminados antes de levantar el trofeo.

Los líderes del ranking Fifa que no pudieron ser campeones fueron los siguientes:

Estados Unidos 1994: Alemania llegó como líder y quedó eliminada en cuartos de final.

Alemania llegó como líder y quedó eliminada en cuartos de final. Francia 1998: Brasil inició el torneo como número uno y perdió la final ante Francia.

Brasil inició el torneo como número uno y perdió la final ante Francia. Corea-Japón 2002: Francia quedó afuera en la fase de grupos.

Francia quedó afuera en la fase de grupos. Alemania 2006: Brasil cayó en cuartos de final frente a Francia.

Brasil cayó en cuartos de final frente a Francia. Sudáfrica 2010: Brasil volvió a ser líder y otra vez se despidió en cuartos de final.

Brasil volvió a ser líder y otra vez se despidió en cuartos de final. Brasil 2014: España llegó como campeona vigente y quedó eliminada en la fase de grupos.

España llegó como campeona vigente y quedó eliminada en la fase de grupos. Rusia 2018: Alemania no superó la primera ronda.

Alemania no superó la primera ronda. Qatar 2022: Brasil cayó en cuartos de final ante Croacia.

La selección argentina tendrá la oportunidad de terminar con una tendencia que se mantiene vigente desde hace más de tres décadas. Además de buscar el bicampeonato mundial, el equipo de Scaloni intentará convertirse en el primer líder del ranking Fifa en trasladar esa condición al máximo éxito deportivo a nivel selecciones.