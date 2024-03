Polémica arbitral: Tevez se sintió perjudicado y le pegó duro a un directivo de la AFA

El arbitraje continúa en el centro de la escena. Así como sucedió el domingo cuando Newell's fue perjudicado ante San Lorenzo, ahora le tocó a Independiente soportar una actuación no solo del juez Pablo Dóvalo, sino también de un VAR que llegó para no entregar las soluciones esperadas. Y los de Avellaneda terminaron con los ánimos alterados, con Carlos Tevez declarando con dureza contra el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quien le contestó a través de las redes sociales.

"Es muy difícil y muy notorio porque venimos diciendo que Pablo (Dóvalo) con Barracas tiene antecedentes. Toda la semana estuvo esto instalado y viene y te roba igual. Es una locura lo de este tipo". E inmediatamente completó: "Callarse en esta instancia no me parece justo. Todos los técnicos venimos pidiendo solamente una cosa: que no nos caguen... No quiero que me cobren ni bien ni mal, sólo que no nos caguen...".