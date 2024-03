Larriera: "Están pasando cosas que son muy extrañas y no las puedo callar" Como nunca antes, el DT rojinegro se mostró muy dolorido y enojado por los errores de los jueces en los partidos de Newell's en este certamen. Por Rodolfo Parody 4 de marzo 2024 · 01:09hs

Foto: Virginia Benedetto / La Capital Esta vez, el DT rojinegro se mostró alterado por las injusticias que está sufriendo su equipo en la Copa de la Liga.

Por primera vez el técnico leproso, Mauricio Larriera, se expresó en durísimos términos hacia las actuaciones arbitrales que viene sufriendo su Newell's. “Hoy siento que debo terminar con la caballerosidad mía. Están pasando cosas que son muy extrañas, que son peligrosas y hoy no las puedo callar y no las puedo dejar pasar“

“Yo me pregunto, que están haciendo en Ezeiza. Qué está pasando acá. Hay cosas que no entiendo. Soy caballero pero no soy estúpido. No me gustan las injusticias y tengo que proteger a mis muchachos”, resaltó el entrenador, en la rueda de prensa en el Coloso, tras el 2-2 ante San Lorenzo.

La apuesta de Mauricio Larriera por Guillermo Balzi duró solo 25 minutos

“Estoy muy fastidioso. No sé qué se puede hacer con estas cosas que están ocurriendo. En esta ocasión quiero salir en defensa de nuestros jugadores y a este club que me da el privilegio de estar en el fútbol argentino”, reclamó con vehemencia el DT.

Y profundizó su queja: “No estoy cuidando mi trabajo, esto va por otro lado. No me gustan las injusticias. Hoy vi las imágenes antes de venir en la rueda de prensa y esto me pone muy fastidioso”.

“Es realmente muy difícil dar un mensaje después de un partido como éste. Sé que esto es una industria y también es un juego, y los que están adentro son chicos que están jugando. Pero también tengo en claro que en esto no hay que agarrársela con los medios”, puntualizó su cuestionamiento. Y aseveró: “Estas cosas no pueden seguir pasando. Lo que pasó hoy es muy grave. Ojalá que no pase más porque la sociedad argentina está sufriendo demasiado y no hay que agregar el fútbol. No es difícil hacer las cosas bien. Me duele mucho todo esto que está pasando”. Errores muy caros Tras cumplir la sanción por expulsión, Ever Banega volvió al primer equipo rojinegro ante San Lorenzo y lo que generó Newell's fue a través de su claridad, de su visión y de su vocación ofensiva. “Cometimos errores que nos costaron muy caro”, reconoció el volante creativo rojinegro que otra vez expuso algunas pinceladas de su enorme talento. “La verdad es que en este partido necesitábamos ganar pero esta igualdad nos sirve para pensar en el partido que viene de otra manera”, confió el 10 leproso. Al momento del análisis de la parda, Banega remarcó que “fue un lindo partido”, y a la vez subrayó que “sabíamos que iba a ser partido muy complicado ante un rival muy duro”. Sobre su nivel personal, el estratega rojinegro resaltó que “yo me siento muy bien y trato de ayudar al equipo para seguir arriba en la tabla de nuestro grupo”. “Sabemos que tenemos que seguir mejorando, y en ese camino estamos”, enfatizó Ever. Por su parte, Panchito González destacó el valor de la unidad obtenida. “Nos esforzamos al máximo para tratar de ganar pero no se nos dio, de nuevo. Por lo menos pudimos sumar y eso es importante para empezar a mirar hacia adelante”, afirmó el extremo.