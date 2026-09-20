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El uno x uno de Newell's: Mazzantti quebró de principio a fin la defensa calamar

El delantero siempre fue una opción ofensiva de la Lepra, aunque sus mejores apariciones fueron en la primera etapa. Importante en el triunfo por 1 a 0

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

20 de septiembre 2026 · 19:25hs
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La formación inicial de Newells ante Platense.

Celina Mutti Lovera / La Capital

La formación inicial de Newell's ante Platense.

Desde el principio del partido de Newell's frente a Platense, la ilusión rojinegra pasó por los pies de Walter Mazzantti. El delantero fue el más peligroso, aunque incidió mayormente en el primer tiempo que en el segundo. Predominó con sus desplazamientos por la banda, incluso cuando el resto no se le terminó de acoplar. Mazzantti fue la figura del triunfo rojinegro por 1 a 0.

Josué Reinatti 7: lo exigieron recién en el final y respondió a un tiro de Zapiola de media distancia y un mano a mano de Lencina.

Martín Ortega 6: sin problemas en la marca de Retamar. Pasó con frecuencia al ataque y se asoció con Mazzantti.

Lautaro Giannetti 7: no lo dejó mover a Sepúlveda. Se le anticipó siempre y le ganó de arriba. Despejó las divididas.

Lucas Carrizo 6: acertado en las coberturas a espaldas de Russo y certero en los pases largos.

Jerónimo Russo 4,5: se las arregló en el uno contra uno frente a Mainero, pero tuvo cierres en los que no dio seguridad.

Rodrigo Herrera 5: en la contención de Barrios, fue irregular. Pero tuvo una perfecta entrega para el gol de Solari.

Luca Regiardo 5: batalló bastante en el medio. No le dio el destino seguro a la pelota en entregas sin riesgo y en otras clave.

Walter Mazzantti 7: la esperanza de una jugada de gol pasó por sus corridas. Asistió a Cóccaro en la que el nueve tiró alta.

Facundo Guch 5: inició varios ataques con determinación, pero le faltó desprenderse mejor de la pelota.

Santiago Solari 6: gran jugada individual para el gol del triunfo. Tuvo apariciones intermitentes.

Matías Cóccaro 5,5: valioso para bajar la pelota o sostenerla en el primer tiempo. Luego se apagó y desperdició una gran chance.

Leer más: Newell's cantó la primera victoria de visitante, merecida y con un innecesario sufrimiento

Ingresaron en Newell's

Bruno Cabrera 4,5: Impreciso en algunos rechazos. Le faltó peso para marcar en su zona.

Jerónimo Gómez Mattar -: no logró sostener la pelota e iniciar las contras.

Walter Núñez -: pese a tener campo a favor, no hizo pesar su velocidad.

Francisco Scarpeccio -: intentó alguna al arco, pero sin peligro.

Oscar Salomón -: ingresó para reforzar la defensa y no colaboró justamente en eso.

El DT

Frank Kudelka 6,5: el formato de Newell's fue el adecuado, considerando las condiciones de Platense. Tenía que ser vertical y así se plantó. Le salió de a ratos, en el primer tiempo ante todo. Antes y después del gol, fue superior, porque hasta cuando bajó su juego, no sufrió en su arco. Al menos hasta el cierre del partido, por desajustes que fueron salvadas por Reinatti. Triunfo de gran importancia.

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