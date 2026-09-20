Kudelka trazó el objetivo: "Tenemos una meta y es clasificarnos", dijo el DT de Newell's

"Tres puntos necesarios para la lucha por la clasificación. Un equipo que tuvo más atributos para ganar el partido, con el inconveniente del campo de juego. Esto es a largo plazo y con tranquilidad. Es el momento como institución que nos tiene que agarrar alineados. Debemos estar todos juntos en post de poner a Newell's en zona de privilegio". Con esta contundencia el DT Frank Kudelka se expresó tras el triunfo ante Platense y ya proyectó el futuro de Newell's . "Tenemos una meta y es la de clasificar", aseguró.

Luego del partido, el técnico expresó que "estamos mejorando y hay que corregir siempre, este equipo compite contra cualquiera. Veníamos de cinco partidos sin derrotas, pero con tres empates difíciles, son partidos que generan beneplácito. Era necesario ganar y nos tocó de visitante. El equipo sabe lo que quiere, es homogéneo, no es deslumbrante".

A su vez, el DT indicó que "generamos y no concretamos. Me quedo con lo primero, lo otro hay que trabajarlo".

La racha positiva de Newell's

"No tengo un argumento de la racha positiva, el equipo tiene idea mas allá de la estrategia del rival de turno. Tenemos una meta y es la de clasificar. Es difícil cotejar lo externo con lo que la gente necesita y no podemos mirar para otro lado, sabemos en qué club estamos. Newell's no competía y lo hemos logrado, contra el rival que sea y en la cancha que sea. El deseo y la necesidad pide otras cosas y es desafiante para nosotros. Tenemos que cerrar la boca y estar tranquilos, y lo dijo por todos, también por los que dirigen la institución", indicó.

Además, el DT aseguró: "Nos quedan 15 días de trabajo, tenemos que trabajar con ganas y corregir las cosas que hay que corregir. Competiremos con equipos que buscan lo mismo que nosotros".

"El gol robustece el ego de Solari. El penal es una contingencia de juego, sabía lo que era Solari y ahora hay que darle la confianza", manifestó.

Por último, indicó que "la vuelta de Alejo Montero y la visita de Saul Salcedo son valores que van más allá del resultado. Vivimos en un ámbito tan egoísta y ultrajante para el ser humano. No es menor, es algo significativo que vuelvan a tener una oportunidad. Para el rol que ocupo son nutrientes importantes. Darle una nueva oportunidad es algo mágico".