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Japón abre su mercado a la carne bovina de todo el territorio argentino

Después de 20 años, la carne bovina de todo el territorio nacional podrá exportarse a Japón. Se abren las puertas de uno de los mercados más exigentes en materia sanitaria y de calidad

30 de septiembre 2026 · 19:10hs
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Japón abre su mercado a la carne bovina de todo el territorio argentino

Japón abre su mercado a la carne bovina de todo el territorio argentino

Japón abre su mercado a la carne bovina de todo el territorio argentino

Argentina y Japón acordaron los requisitos sanitarios para el ingreso de carne bovina y lengua proveniente de la zona libre de aftosa con vacunación. Con este último paso, que consta de 12 etapas, se completa el acceso de la carne bovina de todo el territorio nacional al mercado japonés y se concreta una demanda histórica de Argentina, planteada por primera vez en 2006.

El acuerdo culmina luego de dos décadas de negociaciones y marca un hito en la relación bilateral. Japón es uno de los principales importadores mundiales de carne bovina, con compras superiores a u$s3.000 millones anuales, y uno de los mercados más exigentes en materia sanitaria y de calidad, resaltaron desde la secretaría de Agricultura y Ganadería de la Nación.

Este logro fue posible gracias al trabajo coordinado del Ministerio de Economía, Cancillería y el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad Calidad y Agroalimentaria), que sostuvieron el diálogo político, comercial y técnico necesario para alcanzar el acuerdo de manera de ir avanzando en el proceso de apertura de Japón. Las gestiones incluyeron presentaciones en distintos ámbitos: misiones oficiales a Tokio, encuentros bilaterales internacionales, y visitas a la Argentina de autoridades del Ministerio de Agricultura y parlamentarios japoneses.

Medidas sanitarias

Un avance decisivo se produjo en febrero de 2026, cuando el Comité de Sanidad Animal de Japón concluyó que el riesgo de introducción de fiebre aftosa mediante carne bovina deshuesada del norte argentino sería extremadamente bajo si se aplican las medidas sanitarias adecuadas.

Desde 2018, Japón ya permitía el ingreso de carne bovina y productos cárnicos del sur argentino, reconocido como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación, pero cuya representatividad comercial es muy baja.

El anuncio se realizó durante una visita oficial de autoridades de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Senasa a Tokio. La agenda incluyó reuniones con el Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón (MAFF), sus autoridades sanitarias, encuentros con importadores y un evento de promoción de la carne argentina organizado por la Embajada Argentina en Japón con el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA).

Cuándo comienzan las exportaciones

Las exportaciones argentinas desde la nueva zona incorporada se iniciarán una vez completada la visita de auditoría del sistema que las autoridades japonesas tienen previsto llevar adelante próximamente, a fin de inspeccionar y habilitar los establecimientos interesados.

Desde la secretaría destacaron que la apertura comercial crea nuevas oportunidades para la producción y las exportaciones argentinas, al tiempo que reconoce la calidad de la carne argentina y la solidez del sistema sanitario, y afianza la estrategia de inserción internacional que Argentina lleva adelante.

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