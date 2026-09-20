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Newell's: Solari fue del penal errado con Vélez, al golazo para ganarle a Platense

El delantero de Newell's anotó su primer gol con la camiseta rojinegra y se sacó la espina del penal malogrado la fecha pasada. Primer tanto en el complemento

Rodolfo Parody

Por Rodolfo Parody

20 de septiembre 2026 · 19:42hs
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Santiago Solari fue el artífice de la victoria de Newells.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Santiago Solari fue el artífice de la victoria de Newell's.

Newell's jugó el mejor primer tiempo del torneo Clausura y vaya si tuvo su premio ante Platense. Por eso no fue calidad que anotó su primera conquista en la primera etapa en lo que va de la competencia. La Lepra agitó las redes por primera vez en los primeros 45 minutos y además lo hizo un jugador especial. Fue justo el recién llegado Santiago Solari, que tuvo su bautismo goleador con la pilcha rojinegra y también pudo sacarse de encima la espina que le quedó de la fecha pasada ante Vélez.

Hasta la visita a Vicente López, todos los goles de Newell’s en el torneo Clausura llegaron durante el segundo tiempo.

De hecho, en los dos últimos partidos anteriores los había conseguido en el tiempo adicional: conquistas que fueron fundamentales para rescatar un empate contra Central en el Gigante y Vélez en el Coloso.

Por ello el gol leproso de Solari por primera vez en la etapa inicial, valió muchísimo porque le permitió al rojinegro cortar una racha negativa en cuanto a convertir en la etapa inicial de los encuentros. Y eso es una mejoría que evidenció el equipo de Frank Kudelka.

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Newell's: diez goles en el segundo tiempo

Newell's, hasta visitar al Calamar, había señalado sus 10 goles en los complementos, algo que pudo revertir con la conquista del refuerzo Santiago Solari.

Y además se trató de un gol de buena factura. Porque lanzó un gran pelotazo de derecha a izquierda el volante Rodrigo Herrera, el defensor Agustín Lagos despejó a medias de cabeza y la pelota le quedó a Solari, que encaró con la pierna derecha, se sacó de encima a dos defensores y remató para superar al arquero Juan Pablo Cozzani.

Con este grito, el rojinegro se puso arriba en el marcador a los 17 minutos del primer tiempo, en una cancha que estaba sin público en las tribunas por la sanción disciplinaria que recibió el equipo calamar tras los incidentes con Fluminense por la Copa Libertadores.

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Del penal errado con Vélez

Y justamente el autor del gol fue Santiago Solari, que en la fecha anterior había fallado un penal cuando el rojinegro perdía ante Vélez en el Coloso.

Había asumido la ejecución y no pudo convertir. Y cuando parecía que el Fortín se llevaba los tres puntos del Parque, apareció el tiro libre salvador de Alan Soñora para el 1 a 1 agónico, que le dio un punto al equipo de Kudelka.

Por ello fue más que importante la conquista de Solari para anotar el primer tanto con la rojinegra y que además valió la cosecha de tres puntos que valen oro para los leprosos.

Con el gol de Solari, el rojinegro se afianzó en la zona de playoffs de cara a la recta final de la etapa regular del Clausura. Un domingo redondo para Newell’s.

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