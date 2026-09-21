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Santiago Solari, tras su primer grito con la camiseta de Newell's: "Estoy contento por volver al gol"

El ex delantero de Racing tuvo revancha tras el penal errado ante Vélez. "Si surgiera otro penal me gustaría volver a patear", dijo.

Hernán Cabrera

Por Hernán Cabrera

21 de septiembre 2026 · 08:13hs
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Santiago Solari anotó a los 18 del primer tiempo el gol de la victoria de Newells en Vicente López

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Santiago Solari anotó a los 18' del primer tiempo el gol de la victoria de Newell's en Vicente López

"El objetivo era ganar de visitante ya que no se nos estaba dando y meternos entre los ocho que es un objetivo importante", sentenció un Santiago Solari rebosante de alegría tras convertir su primer gol con la camiseta de Newell's ante Platense.

El delantero analizó la importancia de los tres puntos en la previa del parate por fecha FIFA: "No es lo mismo masticar una victoria que una derrota en dos semanas en la que no tenemos partido. Era importante ganar".

Lentamente comienza a mostrar signos de ese jugador desequilibrante que supo brillar en la Academia de Avellaneda. "Hay muchas cosas por mejorar, hay cuestiones tácticas en las que tengo que volver a adaptarme. Por ejemplo, en Racing jugaba de una manera determinada y acá tengo otra movilidad, otra presión, por ende son todas cosas que seguiremos puliendo para llegar a un 100% del nivel que puedo llegar a tener", expresó.

>> Leer más: Kudelka trazó el objetivo: "Tenemos una meta y es clasificarnos", dijo el DT de Newell's

Sobre las pretensiones de Frank Kudelka acerca de su juego y lo que desea de él dentro del campo de juego, explicó: "Me pide que juegue bien de extremo, ya que en Racing tenía una forma de jugar de más descarga por afuera y me mandaba directamente dentro del área de doble nueve, esos detalles me los está corrigiendo. De a poquito me tengo que ir soltando y adaptando al técnico y al equipo. Ante Platense me sentí más cómodo".

"El penal lo pedí porque tenía la esperanza y la fe que lo iba a convertir, pero esto es fútbol y el arquero también ataja, por eso el mérito de Marchiori que lo atajó. Me fui muy triste porque pensaba en convertir ya en el segundo partido, era importante y me podía adaptar de otra manera al plantel pero no se dió. Eso no me preocupa tanto como ir adaptándome y soltándome", resaltó el mediapunta.

Aunque no se arrepiente de haber tomado la decisión de ejecutar el penal ante Vélez y redobla la apuesta: "Es parte de lo que hacemos, nos equivocamos, nos insultan y si no entendemos eso no podemos jugar a la pelota. Estoy contento por volver al gol. Es más, si surgiera otra oportunidad me gustaría volver a patear, aunque dependerá del técnico, no voy a pasar por arriba de él".

Si hay un detalle en el que deberá trabajar la Lepra es la contundencia a la hora de encontrar los espacios que deja el rival. Sobre la oportunidad malograda por su compañero Matías Cóccaro indicó: "En alguna que otra contra podíamos haber hecho un poco más de daño. A Cóccaro le preguntamos por la definición, ya que había hecho una diagonal bárbara. Creíamos que era gol porque habitualmente no falla, pero bueno, falló y no importa, es parte de esto y la próxima convertirá".

"Hacía un tiempo que buscaba y no se me daba, más el cambio de club y los procesos que pasé durante este tiempo. Estoy contento por el triunfo y porque este equipo, ya que es importante para la lucha en la parte de arriba. Estamos mirando eso", subrayó tras celebrar su primer grito Leproso.

>> Leer más: El uno x uno de Newell's: Mazzantti quebró de principio a fin la defensa calamar

Solari vive un renacer futbolístico en el Parque Independencia que lo lleva a renovar sus pretensiones a futuro: "Es un grupo excelente, no tenía referencias ni conocía mucho la interna del club, ni el predio. Tiene unas instalaciones bárbaras y estoy muy cómodo en Newell's".

Y por último, dejó su impresión de lo que fue volver a jugar a puertas cerradas sin público siquiera local. "Es incómodo porque te lleva a un estado de relajación, sobre todo por el ámbito. Y el ganar en estas condiciones significa que estuvimos a la altura ya que las puertas cerradas es un plus", finalizó.

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