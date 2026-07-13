La Capital | Ovación | Francia

Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Los Galos y la Roja disputarán uno de los partidos más esperados de esta Copa del Mundo por un lugar en la final. En esta nota, los detalles del partido

13 de julio 2026 · 11:47hs
Google Seguir a La Capital en Google
Francia y España se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026.

Francia y España se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026.

Francia y España se enfrentarán este martes en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) por las semifinales del Mundial 2026. Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre los Galos y la Roja en la Copa del Mundo.

A qué hora juegan Francia vs. España

El partido correspondiente a las semifinales del Mundial entre Francia y España se jugará este martes 14 de julio, desde las 16 (horario en Argentina), en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

El árbitro principal será el salvadoreño Iván Barton. En tanto, los asistentes serán su compatriota David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro. El sueco Glenn Nyberg completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Mahbod Beigi será el juez de reserva.

Dónde ver Francia vs. España

La transmisión del encuentro entre Francia y España será a través de Tyc Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

>> Leer más: Messi contra Inglaterra: chocan los planetas y se viene un rival que el destino le debía al rosarino

El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Francia y España avanzará directamente a la final del Mundial 2026 y jugará el partido decisivo por el título más importante del fútbol mundial.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra el domingo 19 de julio a las 16 (horario en Argentina) en el New York New Jersey Stadium.

Noticias relacionadas
La Embajada de Francia resolvió que Hebe Casado no pueda pisar la sede diplomática ni compartir actividades con autoridades galas a menos que se retracte.

Francia declaró persona no grata a la vice de Mendoza por un tuit racista

Mundial 2026. Con el tanto de Mikel Merino sobre la hora, España venció a Bélgica y enfrentará a Francia en semifinales. 

España le ganó a Bélgica, se metió a las semifinales y enfrentará a Francia

Mbappé se dejó caer al piso y pidió la asistencia médica. Luego fue reemplazado.

Mbappé habló sobre su lesión: qué dijo tras el golpe en el tobillo que asustó a Francia

Sofía y Mehdi son pareja y ahora socios de Cándido, un restaurante a puertas cerradas con menú de cinco pasos.

Abren en Funes un restaurante a puertas cerradas inspirado en la gastronomía francesa

Ver comentarios

Las más leídas

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio

Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Lo último

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló el cielo de Rosario

La historia detrás de la camiseta gigante de Messi que sobrevoló el cielo de Rosario

Cuando todo es ya: la urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Cuando todo es ya: la urgencia de la vida actual impacta en el amor y en la salud mental

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite y la fecha límite

Recategorización del monotributo para julio 2026: cómo hacer el trámite y la fecha límite

"No quiero encontrar muerta a mi hija": reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días

La mujer de 32 años fue vista por última vez el 24 de junio. En dos ocasiones, su familia halló sus prendas de vestir en distintas zonas de la ciudad
No quiero encontrar muerta a mi hija: reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días
Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica a la banda del Peruano Rodríguez Granthon
Policiales

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica a la banda del Peruano Rodríguez Granthon

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides
Salud

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo
Policiales

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo

La concesión de la autopista a Buenos Aires, en la recta final

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

La concesión de la autopista a Buenos Aires, en la recta final

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario
La Ciudad

El frío tiene los días contados: qué dice el pronóstico del tiempo para Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

El Quini 6 quedó vacante y hubo muchos ganadores en el Siempre Sale

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Choque de Monticas: murió una pasajera que arrastraba graves secuelas desde hacía nueve años

Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio

Los departamentos en Rosario aumentaron 9 %: el valor del m² por barrio

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Las siete certezas sobre la formación de Newells para el debut en el torneo Clausura

Las siete certezas sobre la formación de Newell's para el debut en el torneo Clausura

Ovación
Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo
Ovación

Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Picante frase de un histórico jugador de Inglaterra contra Messi: Lo vamos a mandar a dormir

Picante frase de un histórico jugador de Inglaterra contra Messi: "Lo vamos a mandar a dormir"

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Qué pedido especial hizo la AFA a la Fifa para el encuentro Argentina-Inglaterra

Policiales
No quiero encontrar muerta a mi hija: reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días
Policiales

"No quiero encontrar muerta a mi hija": reclamo por Micaela, desaparecida hace 20 días

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo

Fuga en la comisaría 12ª: capturaron en la zona sur al preso que había escapado el domingo

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica a la banda del Peruano Rodríguez Granthon

Barrio Gráfico: tiran otro búnker y la causa salpica a la banda del Peruano Rodríguez Granthon

Fuga en la comisaría 12ª: un preso agredió a dos policías y escapó por la puerta

Fuga en la comisaría 12ª: un preso agredió a dos policías y escapó por la puerta

La Ciudad
Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides
Salud

Dolor en la medicina rosarina: murió José Luis Novelli, maestro de la cirugía y las tiroides

Rosario fue motor del turismo en un fin de semana que dejó $16.200 millones en Santa Fe

Rosario fue motor del turismo en un fin de semana que dejó $16.200 millones en Santa Fe

El pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

El pedido solidario del hospital Vilela: necesitan juguetes para los chicos internados

Crece la deuda entre repartidores de apps: denuncian préstamos con tasas de hasta 700%

Crece la deuda entre repartidores de apps: denuncian préstamos con tasas de hasta 700%

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas
Policiales

Arroyo Seco: tras siete años de búsqueda, cayó por una denuncia por amenazas

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro
Información General

Personas a caballo atacaron a competidores de una carrera en Río Negro

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo
La Ciudad

El tiempo en Rosario: lunes con temperaturas en alza que seguirán subiendo

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección
La Ciudad

Una madrugada con las calles y el Monumento repletos por la selección

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo
Mundial 2026

La furia del DT de Suiza por la expulsión de Embolo ante Argentina: qué dijo

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia
Economía

Más de 15.700 contribuyentes se adhirieron al plan de pagos de la provincia

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán
El Mundo

Escalada ofensiva: Estados Unidos lanzó más ataques contra Irán

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba
Policiales

Mataron a un joven de 20 años durante los festejos por la selección en Córdoba

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero
El Mundo

Dos muertos en un tiroteo en una sede del Mundial 2026 durante un festival callejero

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Por Emmanuel Paz
Negocios

Pelota parada: en qué invierten los futbolistas cuando están fuera de juego

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Por Ricardo Terán
La Ciudad

Los buques de la Armada arribaron a Rosario con jornadas de puertas abiertas

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Aseguran que Rosario es una de las mejores ciudades para el desarrollo de las infancias

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes
Policiales

San Lorenzo: una denuncia por amenazas derivó en capturas a narcotraficantes

Las lluvias intensas generan pulsos tóxicos en afluentes del río Paraná

Por Luis Emilio Blanco
La Región

Las lluvias intensas generan "pulsos tóxicos" en afluentes del río Paraná

Francia declaró persona no grata a la vice de Mendoza por un tuit racista
Política

Francia declaró persona no grata a la vice de Mendoza por un tuit racista

Suba del 48 %: el puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia
Economía

Suba del 48 %: el puerto de Rosario cerró el mejor semestre de su historia

Una copita por día: mitos y verdades sobre el consumo de alcohol en Rosario
Salud

"Una copita por día": mitos y verdades sobre el consumo de alcohol en Rosario

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso
Política

El gobierno de Milei se tomará todo agosto para negociar el fin de las Paso

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo
Zoom

Quién es Geraldine Mayer, la influencer acusada de maltrato por su hijo

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis
La Ciudad

Ilar recibirá 40 millones de pesos para su laboratorio de prótesis y órtesis