Francia vs. España por las semifinales del Mundial 2026: dónde y a qué hora verlo

Los Galos y la Roja disputarán uno de los partidos más esperados de esta Copa del Mundo por un lugar en la final. En esta nota, los detalles del partido

Francia y España se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026.

Francia y España se enfrentarán este martes en el Dallas Stadium (AT&T Stadium) por las semifinales del Mundial 2026 . Conocé el horario y dónde ver el partido de eliminación directa entre los Galos y la Roja en la Copa del Mundo.

El partido correspondiente a las semifinales del Mundial entre Francia y España se jugará este martes 14 de julio, desde las 16 (horario en Argentina), en el Dallas Stadium de Arlington, Texas, Estados Unidos.

El árbitro principal será el salvadoreño Iván Barton . En tanto, los asistentes serán su compatriota David Morán y el nicaragüense Antonio Pupiro . El sueco Glenn Nyberg completa el plantel como cuarto referí y su compatriota Mahbod Beigi será el juez de reserva.

La transmisión del encuentro entre Francia y España será a través de Tyc Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés ver el comentario post partido en lacapital.com.ar

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El siguiente cruce del ganador

El ganador del duelo entre Francia y España avanzará directamente a la final del Mundial 2026 y jugará el partido decisivo por el título más importante del fútbol mundial.

En dicha instancia, enfrentará al vencedor del duelo entre Argentina e Inglaterra el domingo 19 de julio a las 16 (horario en Argentina) en el New York New Jersey Stadium.