Pereyra, afuera de todo del choque ante el Fortín

Joaquín Pereyra es otro que terminó pagando los platos rotos por no rendir en una posición que no lo favorece. Primero fue Diego Zabala y ahora le tocó al juvenil paranaense, quien hasta ayer siempre se había ganado un lugar entre los concentrados. Diego Cocca decidió en esta ocasión no sólo sacarlo de los titulares para darle la chance a Nicolás Colazo, sino que además ni lo citó para que sume al grupo que estará hoy en el Gigante de Arroyito para jugar ante Vélez.

Pereyra parecía haberse ganado la confianza del entrenador. Salvo ante Patronato, después siempre ingresó unos minutos desde el banco de suplentes. Incluso fue titular las anteriores dos presentaciones: Racing y Lanús. Es cierto que el volante zurdo tuvo un desempeño irregular en ambos partidos. Tan verdadero es esto que el pibe siempre rindió más como volante interno o enganche y no como carrilero por la izquierda.

Puertas hacia adentro del club no tomaron con sorpresa la decisión del entrenador de prescindir del juvenil pese a que no compartieron la determinación porque consideran que es un patrimonio más de la casa que se devalúa si no juega.

Lo cierto es que el mediocampista canalla entrenó siempre en forma normal y, según confiaron ayer diversas voces consultadas, estaba “bien desde lo físico y futbolístico” como para quedar concentrado para este desafío.

Sin embargo, el entrenador Diego Cocca pensó diferente y ni siquiera lo concentró.