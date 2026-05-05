Jorge Almirón: "Merecimos el triunfo por cómo supimos trabajar el partido"

Jorge Almirón valoró la victoria y además remarcó en la rueda de prensa en el Gigante que “de acá en más serán todas finales para nosotros”

“Ellos jugaron muy largo, con muchos pelotazos, pero creo que los controlamos muy bien”, afirmó Almirón, el DT de Central.

El entrenador de Central , Jorge Almirón, destacó el valor de la victoria sobre Libertad en Arroyito y, al mismo tiempo, el oficio que mostró el funcionamiento del conjunto canalla. Ya con el 1 a 0 a favor consumado, con más esfuerzo del que se preveía en el Gigante, el DT resaltó: “Más allá de lo duro del partido, merecimos el triunfo por cómo supimos trabajarlo”.

Y enfatizó: “De acá en más, serán todas finales para nosotros” .

El DT profundizó su análisis: “ Acá siempre lo más importante es ganar, y estamos muy conformes con los muchachos. Vemos una idea de juego y trabajamos detrás de eso. El triunfo de hoy es muy importante para nosotros”.

“Fue duro el partido , pero no tengo dudas de que lo ganamos merecidamente. Más allá de que fue duro, ellos no tuvieron muchas ocasiones, y nos quedamos con los tres puntos de manera merecida . Ellos jugaron muy largo, con muchos pelotazos, pero creo que los controlamos muy bien”, afirmó Almirón.

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Almirón entiende que Central lo aguantó bien

Y agregó: “En el segundo tiempo, ya con la ventaja, lo normal es que el rival se venga, y creo que aguantamos bastante bien. Con los cambios se acomodó el equipo y no corrió riesgo el triunfo”.

“Trabajamos en equipo el partido, y más allá de lo del penal, Ángel (Di María) jugó muy bien el primer tiempo. Siempre generaba algo positivo para nosotros. Tenerlo a él es una carta en la manga para nosotros”, subrayó el DT.

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Ovando, más que conforme

Por su parte, Ignacio Ovando, autor del gol canalla, resaltó que está “muy contento por los tres puntos. Era lo que veníamos a buscar y nos deja bien ubicados para seguir camino en la Copa”.

“Es mi primer gol en el Gigante y me pone más que contento. Me faltaba hacer un gol acá, y por suerte se dio”, dijo, emocionado.

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En tanto, sobre lo personal, señaló: “Yo recién estoy arrancando. Sé que tengo mucho por corregir. Acá, el grupo está por arriba de todos y eso es muy importante. Entre todos sacamos adelante el partido”.