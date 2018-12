Pedro Troglio (53 años) es uno de los personajes más queribles y respetados en el ambiente del fútbol argentino. En el recuerdo de su época de jugador está el golazo de cabeza que le anotó a Unión Soviética para la selección argentina en el Mundial Italia 1990, en aquel equipo de Diego Maradona que fue subcampeón y que contaba con la presencia de Edgardo Bauza. Pedrito aceptó charlar con Ovación en la previa del gran partido de mañana en Mendoza, en el que canallas y triperos irán por la gloria en la Copa Argentina. El DT del Lobo expresó con absoluta tranquilidad sus sensaciones sobre lo que puede ser el cotejo decisivo: "Es una final y como tal se jugará con mucha intensidad y nerviosismo". También reconoció que "Central es un equipo con hombres de experiencia y grandes individualidades". Y celebró que se juegue "con las dos hinchadas, porque esto es lo más lindo que tiene el fútbol".

Troglio además habló maravillas del Patón Bauza. "Es una gran persona, un gran tipo, querible mil por mil. Como profesional hizo una carrera espectacular. Ganó títulos a nivel internacional. Es un groso en todo sentido", destacó el DT del Lobo. Y acotó: "Vamos a enfrentar a un equipo poderoso, con grandes jugadores y con mucho acompañamiento de su gente. Es una final, es una historia diferente a las otras".

¿Cómo llegan para la final tras el envión anímico de haber eliminado a Boca y River en las instancias anteriores?

Venimos de ganarles a los dos grandes del fútbol argentino, pero este es un antecedente que en la final no tendrá nada que ver. Cada partido es una historia nueva. Vamos a enfrentar a un equipo poderoso, con grandes jugadores y con mucho acompañamiento de su gente. Es una final, arranca todo de nuevo, es una historia diferente a las otras y esperemos que se nos dé el título.

¿Qué expectativas hay en La Plata entre los hinchas de Gimnasia por esta chance concreta de ser campeones?

La expectativa es la misma que seguramente habrá en Rosario. Que la gente haya liquidado las entradas es un reflejo de la importancia que los hinchas le dan al partido de mañana.

Desde lo táctico y estratégico hay algunas similitudes entre tu equipo y el del Patón Bauza, más que nada en cuanto al orden, el equilibrio y la intensidad que le dan al juego. Es como se enfrentan dos equipos que tienen un estilo de juego similar. ¿Lo ves así en la previa?

Sí. Lógicamente también creo que Central tiene grandes individualidades. En sus delanteros (Ruben y Zampedri), en sus extremos (Camacho y Carrizo), en Néstor Ortigoza y Matías Caruzzo, que son futbolistas que han jugado finales. Entonces es un equipo con muchos hombres de experiencia. También es lógico que en el juego haya similitudes. Es una final y como tal se jugará con mucha intensidad y nerviosismo. El equipo que logre estar más calmo y hacer bien las cosas sacará la diferencia.

En el Mundial de Italia 90 compartiste el plantel con Edgardo Bauza. ¿Qué concepto tenés del Patón desde lo humano, lo profesional y de lo que logró en su carrera como entrenador?

Convivimos mucho en el Mundial y la pasamos de primera. Es un ser humano exquisito. Una gran persona, un gran tipo, querible mil por mil. Como profesional hizo una carrera espectacular. Ganó títulos a nivel internacional. Un groso en todo sentido.

Fabián Rinaudo y Néstor Ortigoza son los que manejan la pelota en la mitad de la cancha y pueden tener un rol decisivo a la hora de torcer el trámite a favor de sus equipos. ¿Lo ves así?

Lógicamente que el manejo del medio es importante. Lo que puedan hacer los volantes determinará el juego del partido. Y será clave imponerse en ese sector del campo.

¿Qué te genera el hecho de que mañana se juegue con las dos hinchadas en la cancha y más teniendo en cuenta el bochorno que ocurrió en el estadio de River por la final de la Copa Libertadores, que lamentablemente no se pudo jugar en el país?

Que se juegue con las dos hinchadas es lo más lindo del espectáculo, es lo mejor que tiene el fútbol. Lo que pasó con River y Boca son hechos que lamentablemente suceden en todos lados del mundo, no sólo en la Argentina. Sólo que acá se suspendió la final y se generó lo que todos conocemos. No hay nada más lindo que la fiesta con los dos públicos.

¿Alguna vez en tu carrera como DT te llamaron de equipos de Rosario para ver si podías dirigirlos?

Me han llamado de Rosario. No voy a decir de qué equipo, si uno o los dos clubes, pero me han consultado en algún momento de mi vida.

¿Qué significa Gimnasia en tu vida?

Gimnasia hoy es mi casa, mi familia y todo lo que he vivido acá es sensacional.

¿En qué lugar de tu carrera como entrenador ponés a la final de mañana?

Obvio que en caso de ganar un título con Gimnasia lo pondría seguramente entre lo mejor de mi vida. Sería cerrar una historia perfecta con el club, después de haber conseguido un ascenso, pelear títulos, ir a las copas internacionales, pero coronarlo con un título sería lo máximo.