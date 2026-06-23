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Vóley: Normal 3 se quedó con la Copa de Oro en el Torneo de la Bandera "Omar Delgado"

En los torneos de vóley organizados por Rosario Central, Normal 3 fue el mejor por el lado de los varones y Club Bell en la rama femenina

23 de junio 2026 · 16:29hs
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Normal 3 venció a Sonder en la final por 2-1 y se quedó con el 30º Torneo de la Bandera Omar Delgado. FOTO: Felipe Quiroga Vóley Rosario Central

Normal 3 venció a Sonder en la final por 2-1 y se quedó con el 30º Torneo de la Bandera Omar Delgado.

FOTO: Felipe Quiroga Vóley Rosario Central
La chicas de Club Bell

La chicas de Club Bell, de Bell Ville, se quedaron con la Copa de Oro en la rama femenina.

FOTO: Felipe Quiroga Vóley Rosario Central

El pasado fin de semana, se disputó la 30º Edición del Torneo de la Bandera “Omar Delgado”, organizado por el Club Atlético Rosario Central en homenaje al recordado entrenador de vóley canalla, tanto para la rama masculina como en la femenina.

Normal 3, por el lado de los varones, y Club Bell, por el lado de las mujeres, fueron los respectivos ganadores de las Copas de Oro al imponerse en ambos casos a equipos de Sonder.

Normal 3, el mejor entre los varones

Por el lado de los varones, Normal 3 venció en la final al Tricolor por 2-1, con parciales de 22-25, 25-22 y 15-10. Tomás Bruzzo, de Normal 3, fue elegido el MVP del partido decisivo mientras que Juan de Cerchio, de Sonder, fue el máximo anotador con 17 puntos.

En su campaña, el equipo de la Escuela, superó en la clasificación a Bancario 2-0 (25-9 y 25-13), a Municipalidad de Córdoba 2-0 (25-20 y 25-23) y a San Martín de Formosa 2-0 (25-19 y 28-26). Por la Copa de Oro, superó a Ateneo Vóley de Catamarca 2-0 (25-21 y 25-19) y luego, en semifinales, a Citta 2-0 (25-23 y 25-14).

El plantel campeón estuvo compuesto por Alejo Calvo, Tomás Bruzzo, Esteban Sola, Felipe Vivalda, Emiliano Romero, Guido Martínez, Juan Cruz Baldellou, Leonardo Agüero, Francisco Saravia, Cristian Quirós, Gino Rossi, Giuliano Sola y Joaquín Fernández.

El plantel de Normal 3 que se adjudicó el torneo organizado por Rosario Central. FOTO: Felipe Quiroga Vóley Rosario Central

El plantel de Normal 3 que se adjudicó el torneo organizado por Rosario Central.

FOTO: Felipe Quiroga Vóley Rosario Central

Los restantes partidos de la definición de la rama masculina fueron:

Final Copa de Plata: Bohemios Uruguay 2, San Martín de Corrientes 1 (25-23, 23-25 y 15-9)

Final Copa de Bronce: Bancario 1, Atalaya 2 (18-25, 25-23 y 9-15).

El campeón llegó de Bell Ville

Por el lado de las mujeres, la Copa de Oro fue para Club Bell, de Bell Ville, que superó a Sonder por 2-1 (25-17, 13-25 y 15-8). Mónica Frias Laso, de Club Bell, fue la MVP de la final y Victoria Izaguirre, de Sonder, la máxima anotadora con 10 puntos.

Las otras finales femeninas fueron:

Final Copa de Plata: Provincial 2, Red Star de San Fernando del Valle de Catamarca 0 (26-24 y 27-25).

Final Copa de Bronce: Brujas (Posadas) 2, Ateneo Vóley de San Fernando del Valle de Catamarca 1 (19-25, 25-20 y 15-10).

La chicas de Club Bell, de Bell Ville, se quedaron con la Copa de Oro en la rama femenina. FOTO: Felipe Quiroga Vóley Rosario Central

La chicas de Club Bell, de Bell Ville, se quedaron con la Copa de Oro en la rama femenina.

FOTO: Felipe Quiroga Vóley Rosario Central

La actividad se desarrolló entre el viernes y el domingo, con una cargada agenda de partidos de muy buen nivel que se desarrollaron desde las primeras horas de la mañana hasta largas horas de la noche. En total, 42 equipos de todo el país visitaron la Cuna de la Bandera con motivo de este certamen.

Los partidos se desarrollaron en las sedes que Central tiene en el Cruce Alberdi y en Pichincha, y también en Náutico Sportivo Avellaneda y Bancario.

Homenaje a Omar Delgado

La oportunidad fue propicia para que la institución realice un especial homenaje a la memoria de Omar Delgado, cuya dedicación, compromiso y amor por el vóley dejaron una huella imborrable en el club. Su trabajo y su legado fueron pilares fundamentales para el crecimiento de la disciplina y para la consolidación de este torneo, ya con 30 años de historia.

“Recordar a Omar es reconocer a quienes construyeron, con esfuerzo y pasión, el camino que hoy permite que nuevas generaciones continúen desarrollando este deporte dentro de nuestro club. Su ejemplo permanece vigente en cada edición del Nacional «Día de la Bandera» y en cada integrante de la familia del vóley Canalla”, destacaron en el sitio oficial de Rosario Central.

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