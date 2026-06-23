Thiago Almada se aleja del interés de River ante una oferta millonaria del fútbol árabe

Al-Ahli avanzó por el campeón del mundo y uno de los titulares del equipo de Scaloni con una oferta difícil de igualar para el fútbol argentino

Almada era uno de los grandes deseos de River para el mercado de pases.

El futbolista argentino Thiago Almada se aleja cada vez más de River , luego de que Al-Ahli de Arabia Saudita avanzara en las negociaciones con Atlético de Madrid y presentara una oferta multimillonaria para quedarse con el campeón del mundo que actualmente es uno de los titulares en el equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026 .

El club saudí habría puesto sobre la mesa una propuesta cercana a los 30 millones de dólares por la ficha del volante ofensivo , una cifra que deja al equipo de Núñez en una posición muy compleja dentro de la carrera por el jugador.

Almada era uno de los grandes deseos de River para el mercado de pases, en el marco de una fuerte búsqueda de jerarquía para el segundo semestre. La dirigencia millonaria había iniciado contactos para conocer las condiciones de una operación que, desde el comienzo, aparecía como muy difícil.

En las últimas semanas, el secretario técnico Enzo Francescoli y el director deportivo Pablo Longoria mantuvieron una reunión con Agustín Jiménez, representante del futbolista , para interiorizarse sobre la situación del jugador y evaluar los márgenes económicos de una posible negociación.

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En Núñez estaban dispuestos a realizar una inversión muy importante, incluso en cifras poco habituales para el mercado argentino, con una suma que podía ubicarse entre los 18 y 20 millones de euros.

Un interés que seduce a Atlético de Madrid

Sin embargo, la aparición de Al-Ahli modificó el escenario: el conjunto de Medio Oriente ofreció una cifra superior y, además, cuenta con la capacidad de presentar un contrato muy elevado para el futbolista.

El interés saudí también resulta atractivo para Atlético de Madrid, que busca recuperar parte de la inversión realizada por Almada, por quien había pagado 21 millones de euros por el 50% de su pase.

Por ahora, la operación no está cerrada y la decisión final quedaría para después de la participación de la selección argentina en el Mundial 2026, ya que Almada mantiene el foco puesto en el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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River, mientras tanto, queda relegado frente al poder económico de Al-Ahli y ve cómo se aleja uno de los nombres más importantes que tenía en carpeta para reforzar el plantel.

También hubo sondeos desde Brasil, con Flamengo como uno de los clubes que preguntó condiciones, aunque el jugador no tendría definido regresar a Sudamérica en este momento.