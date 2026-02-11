Central lo hizo fácil frente a Sportivo Belgrano y avanzó de fase en Copa Argentina

El Canalla logró un 2-0 cómodo, con goles de Julián Fernández y Alejo Veliz. En la próxima instancia se medirá con Estudiantes de La Plata

Todo Central celebra el gol de Julián Fernández, a los 5 minutos del primer tiempo.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Central cumplió con la parte que le tocaba. En medio de una clara diferencia a partir del juego, el equipo de Jorge Almirón superó 2-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco y con este resultado logró la clasificación a los 16avos de final.

Los goles llegaron en el primer tiempo. El primero fue obra de Julián Fernández, mientras que en el segundo el autor fue Alejo Veliz. Ahora el Canalla piensa en su próximo rival, que será ni más ni menos que Estudiantes de La Plata.

49' Vicente Pizarro probó desde afuera, respondió bien el arquero Martina.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo, lo gana el Canalla por 2 a 0 con goles de Julián Fernández y Alejo Veliz.

39' ¡Gol de Central! Alejo Veliz. Taco de Enzo Giménez, Di María le metió hacia adelante y Veliz definió contra el palo derecho.

35' Doble tapada del arquero Martina. Primero a Di María y después a Enzo Giménez.

30' En la misma jugada la tuvo Veliz primero y Di María después.

20' Tiro libre de Di María. Buscó el primer palo y reaccionó bien el arquero Martina.

5' ¡Gol de Central! Julián Fernández metió la zurda tras el centro de Enzo Giménez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2021708383028380138&partner=&hide_thread=false ¡CENTRAL ABRIÓ EL MARCADOR!



A los 6', Julián Fernández puso el 1-0 ante #SPBelgrano en la #CopaArgentinaEnTyCSports. pic.twitter.com/6hiazNWmsf — TyC Sports (@TyCSports) February 11, 2026

Ya se juega en cancha de Unión.