La Capital | Ovación | Central

Central lo hizo fácil frente a Sportivo Belgrano y avanzó de fase en Copa Argentina

El Canalla logró un 2-0 cómodo, con goles de Julián Fernández y Alejo Veliz. En la próxima instancia se medirá con Estudiantes de La Plata

11 de febrero 2026 · 18:51hs
Todo Central celebra el gol de Julián Fernández

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Todo Central celebra el gol de Julián Fernández, a los 5 minutos del primer tiempo.

Central cumplió con la parte que le tocaba. En medio de una clara diferencia a partir del juego, el equipo de Jorge Almirón superó 2-0 a Sportivo Belgrano de San Francisco y con este resultado logró la clasificación a los 16avos de final.

Los goles llegaron en el primer tiempo. El primero fue obra de Julián Fernández, mientras que en el segundo el autor fue Alejo Veliz. Ahora el Canalla piensa en su próximo rival, que será ni más ni menos que Estudiantes de La Plata.

Final del partido. ¡Ganó Central!

49' Vicente Pizarro probó desde afuera, respondió bien el arquero Martina.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo, lo gana el Canalla por 2 a 0 con goles de Julián Fernández y Alejo Veliz.

39' ¡Gol de Central! Alejo Veliz. Taco de Enzo Giménez, Di María le metió hacia adelante y Veliz definió contra el palo derecho.

35' Doble tapada del arquero Martina. Primero a Di María y después a Enzo Giménez.

30' En la misma jugada la tuvo Veliz primero y Di María después.

20' Tiro libre de Di María. Buscó el primer palo y reaccionó bien el arquero Martina.

5' ¡Gol de Central! Julián Fernández metió la zurda tras el centro de Enzo Giménez.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/2021708383028380138&partner=&hide_thread=false

Ya se juega en cancha de Unión.

Noticias relacionadas
Almirón no quiere correr riesgos y pone en cancha el mejor Central que tiene a mano.

Jorge Almirón confirmó el equipo de Central para el choque ante Sportivo Belgrano

Parate. A un costado de la ruta, los hinchas de Central vivieron la previa con mucha alegría.

Los hinchas de Central volvieron a la ruta y le pusieron color al partido por la Copa Argentina

El ex-Central Facundo Buonanotte está jugando muy poco en su cuarta temporada en la Premier League. 

Central lo vendió a Inglaterra, arracó bien en la Premier y ahora juega cada vez menos

Ángel Di María es la carta fuerte del Central de Jorge Almirón. Será su primer partido en Copa Argentina.

Central sale a la cancha en Copa Argentina con toda la obligación sobre su espalda

Ver comentarios

Las más leídas

En Newells analizan la reabrir el mercado con un salidas ¿y una llegada?

En Newell's analizan la reabrir el mercado con un salidas ¿y una llegada?

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Lo último

Grecia, Indonesia y Turquía derrotaron a Argentina en el Mundial de platos con carne

Grecia, Indonesia y Turquía derrotaron a Argentina en el "Mundial" de platos con carne

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Gastón Ávila fue el destacado en el buen triunfo canalla

El uno x uno de Central ante Sportivo Belgrano: Gastón Ávila fue el destacado en el buen triunfo canalla

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Valija de Antonini Wilson: quedó preso el exfuncionario Claudio Uberti

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Tras el anuncio del gobernador Pullaro los agentes que mantenían el reclamo dejaron atrás el conflicto y volvieron a sus funciones
Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
Central lo hizo fácil frente a Sportivo Belgrano y avanzó de fase en Copa Argentina
Ovación

Central lo hizo fácil frente a Sportivo Belgrano y avanzó de fase en Copa Argentina

Detrás de las llamas azules

Por Facundo Borrego
Política

Detrás de las llamas azules

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años
La Región

Circunvalación, ruta 33 y autopista: el gobierno licita su concesión por 30 años

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación
Economía

Paritarias: el gobierno provincial evalúa compensar la diferencia por inflación

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario
La Ciudad

Tras 15 años, se reiniciaron las obras del Hospital Regional Sur de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
En Newells analizan la reabrir el mercado con un salidas ¿y una llegada?

En Newell's analizan la reabrir el mercado con un salidas ¿y una llegada?

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

El tiempo en Rosario: alerta amarillo en un miércoles con chances de lluvias

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Crece la polémica por la idea de regular la apertura de locales gastronómicos

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

Protesta en la Unidad Regional II: increparon duramente al jefe de Policía de Santa Fe

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

El gobierno provincial presentó una nueva propuesta pero la protesta policial se mantiene

Ovación
Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol
OVACIÓN

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol

Julián Fernández debutó en Central como titular y a los cinco minutos hizo un gran gol

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

El hijo de Valeria Mazza y un resultado histórico en los Juegos Olímpicos de Invierno

Primera C: Argentino y el DT Previti, en la cuenta atrás para Juventud Unida

Primera C: Argentino y el DT Previti, en la cuenta atrás para Juventud Unida

Policiales
Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: No ponemos en duda su liderazgo
Policiales

Pullaro respaldó al jefe de Policía en su cargo: "No ponemos en duda su liderazgo"

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

Protesta policial: Gabriel Sarla, vocero con pasado en otro conflicto y excandidato a intendente

La provincia afirmó que la Policía está en un nivel de operatividad aceptable en Rosario

La provincia afirmó que la Policía está "en un nivel de operatividad aceptable" en Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La Ciudad
Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta
La Ciudad

Los policías celebraron frente a la Jefatura el anuncio de suba salarial: se levantó la protesta

Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Rosario se volvió a movilizar contra la reforma laboral: ahora le tocó a la CGT

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

Pullaro decretó un sueldo mínimo de $1.350.000 para la Policía y logró cerrar la protesta en Rosario

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

UNR y gremios en alerta por una posible reforma de la ley de financiamiento universitario

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros
La Ciudad

El transporte en Rosario será normal este miércoles: hubo acuerdo con los colectiveros

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario
La Ciudad

Un incendio produjo una densa columna de humo en la zona oeste de Rosario

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato
Policiales

Acusado del crimen de un policía fue condenado a 42 años por otro asesinato

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9 % y acumuló 32,4 % en los últimos doce meses

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Por Hernán Cabrera
Ovación

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires
Información General

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas en la autopista a Buenos Aires

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que causó la muerte de un nene de 4 años

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en preventiva por golpear y amenazar a su expareja

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo
Economía

La UIA advirtió por la caída de la industria y el impacto en el empleo

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos
La Ciudad

Presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos
La Ciudad

Las carreras de la UNR van camino a un nuevo récord de preinscriptos

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: Recibimos amenazas todos los días
Ovación

Cerúndolo y las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca
Información General

Riquelme fue denunciado por administración fraudulenta en Boca

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad
Ovación

Ganó una medalla de bronce en biatlón y terminó confesando una infidelidad

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años
Política

El gobierno retiró el proyecto que bajaba la edad de punibilidad a los 13 años

Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema
La Ciudad

"Bajar la edad de punibilidad es una respuesta rápida pero no resuelve el problema"

Santilli: Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral
Política

Santilli: "Estoy seguro de que tenemos el número para aprobar la reforma laboral"

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural
La Ciudad

El megaproyecto de consenso que llega para La Nueva Rural