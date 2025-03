Otra vez Víctor Cuesta se durmió y Newell's lo sufrió con un gol en contra

Newell's sufre por sus errores y Atlético Tucumán no lo perdonó. Otra vez falló Víctor Cuesta.

KEYLOR NAVAS NO PUDO Y CANDIA NO FALLÓ El delantero de Barracas Central definió ante el arquero de Newell's y puso el 1-0 en la victoria del Guapo

Pero como le pasó en Barracas, cuando habilitó a Jonatan Candia con una lentitud exasperante al minuto de juego y condicionó con ese gol todo el partido. En Tucumán casi le pasó lo mismo.

Es cierto que primero no pudo sacarla Fernando Cardozo, pero cuando le quedó a Nicolás Laméndola y simplemente la empujó hacia adelante entre varias camisetas leprosas, a Cuesta no solo se le fue entre las piernas dentro del área, sino que después no tuvo reacción.

LO EMPATÓ EL DECANO



Nicolás Laméndola definió ante Keylor Navas y anotó el 1-1 de Atlético Tucumán ante Newell's

Tanto, que hasta Laméndola se sorprendió de que pudiera encontrar el callejón libre para correr, entrar al área, escapar al cierre desesperado de Saúl Salcedo y marcar el 1 a 1 a los 40'.

Cinco minutos después, el cabezazo de Silvetti evitó que se hablara de Cuesta al final del primer tiempo.