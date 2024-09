Otra lesión de rodilla en Central: esta vez le tocó a Emanuel Coronel

El lateral derecho canalla sufrió la ruptura parcial del ligamento cruzado posterior de la rodilla derecha, pero no sería necesario intervenirlo quirúrgicamente

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1831458586347892867&partner=&hide_thread=false PARTE MÉDICO



Emanuel Coronel: tras sufrir un traumatismo de rodilla derecha, se realizaron pruebas médicas que confirmaron la ruptura parcial del ligamento cruzado posterior. Inició tratamiento médico-kinésico.



Dpto. Médico Plantel Profesional pic.twitter.com/vaGlexxv1i — Rosario Central (@RosarioCentral) September 4, 2024

Una lesión de menor gravedad

El anuncio no da precisiones respecto a los plazos de recuperación, como así tampoco si será necesaria una intervención quirúrgica, aunque se estima que no. Primero porque se trata de una ruptura parcial y además porque el cruzado posterior es un ligamento que no genera tanta inestabilidad.