Nueva polémica por la "Ley Vinícius": expulsaron a Hincapié por taparse la boca en Ecuador-México

El defensor ecuatoriano recibió la tarjeta roja tras una revisión del VAR. La nueva norma Fifa generó fallos diferentes y alimentó el debate en el Mundial 2026

La denominada "Ley Vinícius " volvió a quedar en el centro de la polémica durante el Mundial 2026. En la victoria de México por 2-0 sobre Ecuador, por los 16avos de final, el defensor Piero Hincapié recibió la tarjeta roja directa por taparse la boca mientras hablaba con un rival .

La expulsión llegó sobre el final del encuentro disputado en el Estadio Azteca. Hincapié protagonizó un cruce con el delantero Santiago Giménez y, en medio del intercambio, se cubrió la boca al dirigirse al futbolista mexicano. Giménez reclamó la acción de inmediato y el árbitro Slavko Vincic revisó la jugada mediante el VAR antes de mostrar la tarjeta roja.

El exdefensor de Talleres se convirtió así en el segundo futbolista expulsado en el Mundial por la aplicación de esta nueva regla , que la Fifa implementó para el torneo de Estados Unidos, México y Canadá 2026.

No fue el primer episodio en el Mundial. El antecedente ocurrió con Miguel Almirón, quien también recibió la tarjeta roja tras taparse la boca mientras hablaba con el defensor turco Mert Müldür.

ROJA A HINCAPIÉ POR TAPARSE LA BOCA AL HABLARLE A SANTI GIMENEZ. #ESPNMundial Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/FJYQ3SUatw

Sin embargo, la aplicación de la norma ya abrió un fuerte debate porque no todos los casos tuvieron el mismo desenlace.

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Uno de los episodios más discutidos ocurrió durante el partido entre Inglaterra y Ghana, por la segunda fecha del Grupo L. Aunque la transmisión oficial no mostró la acción, fotógrafos captaron a Jude Bellingham mientras se cubría la boca para hablar con el capitán ghanés Jordan Ayew.

En ese caso no hubo sanción disciplinaria. Una de las diferencias con el episodio protagonizado por Almirón fue que Müldür reclamó de inmediato la acción y provocó la intervención del VAR, mientras que en el cruce entre Bellingham y Ayew no existió una protesta similar.

La disparidad de criterios alimentó las críticas y volvió a poner bajo la lupa la interpretación arbitral de una de las modificaciones reglamentarias más controvertidas del certamen.

Qué es la "Ley Vinícius"

La llamada "Ley Vinícius" surgió a partir de una modificación impulsada por la International Football Association Board (IFAB) y aprobada por la Fifa, que prohíbe de manera expresa que un futbolista se tape la boca mientras habla con un rival o con un integrante del cuerpo arbitral durante una confrontación.

La medida nació tras el incidente protagonizado por Vinícius Júnior y el mediocampista argentino Gianluca Prestianni durante un partido entre Real Madrid y Benfica por los playoffs de la UEFA Champions League.

Desde entonces, el reglamento habilita al árbitro a expulsar de forma directa a un jugador que incurra en esa conducta, incluso sin necesidad de comprobar que existieron insultos, amenazas o expresiones discriminatorias.

Según la interpretación oficial, el objetivo de la norma consiste en garantizar la transparencia dentro del campo de juego y evitar que los futbolistas oculten expresiones que puedan vulnerar los principios de respeto o convivencia deportiva.

La decisión final siempre queda en manos del árbitro, que debe evaluar el contexto completo de la acción antes de aplicar la sanción correspondiente.