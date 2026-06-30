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Francia dejó por el piso a Suecia y toma vuelo como candidato

Con un Mbappé en llamas, Francia se impuso con un 3 a 0 contundente. En octavos de final se cruzará con la Paraguay de Gustavo Alfaro

30 de junio 2026 · 21:04hs
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Mbappé sigue agigantando su figura con goles y rendimientos superlativos en Francia.

Mbappé sigue agigantando su figura con goles y rendimientos superlativos en Francia.

Con una actuación que incluyó muchos pasajes de alto vuelo futbolístico, Francia creó una gran cantidad de situaciones que le otorgaron merecimientos y justicia al resultado final y venció 3 a 0 a la selección de Suecia. Con todas sus principales figuras encendidas, y un Kylian Mbappé incontenible que anotó un doblete, sacó boleto a octavos de final del Mundial 2026.

De esa manera, no dejó ningún tipo ni margen para las dudas y le puso más firmeza todavía a su perfil de candidato cada vez más serio a levantar el cetro en esta exigente competencia.

En ese marco de una enorme y contagiosa efervescencia, el conjunto que conduce Didier Deschamps se impuso claramente con dos goles de Mbappé, que alcanzó los 18 tantos en Mundiales al señalar a los 45’ del primero y 28’ del segundo tiempo, mientras que el Bradley Barcola convirtió a los 7’ del complemento.

>>Leer más: Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes 30 de junio y cómo llega cada selección

Francia ve lejos su horizonte

Vale remarcar que con esta contundente victoria, el elenco francés sigue con un ritmo cada vez más convincente rumbo a la final de la Copa del Mundo que se está desarrollando en Estados Unidos, México y Canadá, y de alcanzarla representaría la tercera edición consecutiva en lograrla, ya que fue campeón en 2018 y subcampeón de la selección argentina en Qatar 2022.

En ese tránsito, en la próxima instancia mundialista se tendrá que enfrentar en octavos de final con la selección paraguaya del entrenador argentino Gustavo Alfaro, que viene de dar una de las grandes sorpresas mundialistas al dejar el camino a la poderosa Alemania, por la vía de los tiros desde el punto penal.

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