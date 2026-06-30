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Una provocación y una reacción desmedida: imputan a una mujer por el crimen de un vecino en una pelea

Noelia F. fue acusada de apuñalar a Juan Carlos Celiban con exceso en la legítima defensa de un tercero al que la víctima había apuñalado. Fue el viernes en zona sur

30 de junio 2026 · 17:30hs
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Platón y León

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Platón y León, en la zona sur de Rosario, donde ocurrió el crimen de Juan Carlos Cebilan en medio de una pelea. 

El crimen de un hombre de 58 años que murió apuñalado el viernes pasado en el barrio San Martín Sur fue el desenlace desmedido de una pelea que él mismo había incitado. Así fue reconstruido el homicidio por la fiscal Paula Barros, quien este martes imputó a una mujer de 37 años por asestarle una puñalada letal en la axila izquierda a Juan Carlos Cebilan en la esquina de Platón y León, cerca del arroyo Saladillo. Según la acusación, la mujer reaccionó en legítima defensa de un allegado al que la víctima estaba atacando con un arma blanca, pero su respuesta fue excesiva.

Bajo esa recreación de los hechos fue imputada este martes Noelia Rosana F., de 37 años, como autora de un homicidio doloso provocado por exceso en la legítima defensa de un tercero. Esto quiere decir que la reacción inicial fue justificada pero se tornó desproporcionada, por lo que el delito prevé una pena atenuada.

El límite

Para la fiscal, la mujer actuó “excediendo los límites impuestos por la necesidad racional del medio empleado" y lo hizo "para defender a una persona con quien mantenía un vínculo personal y de cercanía”. El juez Rafael Coria dispuso la prisión preventiva de la acusada hasta el 25 de septiembre.

>> Leer más: Crimen en zona sur: un hombre murió apuñalado y otro está herido tras una pelea

El crimen ocurrió el viernes pasado a la madrugada, alrededor de las 2.20. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de personas heridas y cuando la policía llegó al lugar encontró a Cebilán sin signos vitales, con una herida sangrante en el tórax. Otro hombre, Lucas Damián L., de 32 años, sufrió heridas en el abdomen y fue derivado al Hospital Clemente Álvarez.

Esto provocó que las sospechas recayeran en un primer momento sobre L., quien según dieron a conocer voceros del gobierno provincial vivía en situación de calle y había sido denunciado el 9 de junio pasado por su padre por robo de electrodomésticos para comprar drogas para consumo personal. Además, se dijo entonces, figura mencionado en una denuncia por estafa del 21 de enero de 2025.

El origen de la pelea

Sin embargo, con el correr de las horas se pudo reconstruir la dinámica de los hechos y por el caso fue detenida F., quien este martes fue imputada en el Centro de Justicia Penal. Según planteó en la audiencia la fiscal Barros, ese día Cebilan llegó “en un manifiesto estado de exaltación y alteración” a una casa de pasillo donde se encontraban reunidas varias personas consumiendo bebidas alcohólicas.

El hombre comenzó a hostigar a las mujeres, particularmente a la ahora imputada y a otra compañera. Ante esta situación el resto de las personas le exigió que se fuera del lugar, pero instantes después prendió fuego una gorra e intentó quemar a Lucas L. en las piernas. Cuando éste reaccionó y apartó la gorra de una patada, Cebilan extrajo un cuchillo de importantes dimensiones, envolvió el mango en una remera y avanzó contra él gritando amenazas.

>> Leer más: Crimen en zona sur: un hombre fue asesinado de una puñalada en el cuello

Acto seguido, le asestó una primera puñalada en la región abdominal. La víctima cayó entonces sobre un sillón y el agresor aprovechó para seguir atacándolo. Le provocó un corte en la mandíbula e intentó asestar otra puñalada que la víctima logró contener en parte con la mano derecha, por lo que sufrió heridas en los dedos.

Legítima defensa con exceso

En ese momento intervinieron las mujeres para evitar que Cebilan continuara con el ataque y lograron apartarlo. Fue en ese contexto y “excediendo los límites de la conducta defensiva necesaria para neutralizar el peligro”, según la fiscal, que la imputada usó un arma blanca y le provocó una herida punzocortante de unos 3,5 centímetros en la axila izquierda. El hombre sufrió infiltración de sangre en la cavidad toráxica que le causó un colapso pulmonar, además de un corte en el lóbulo pulmonar izquierdo. Con heridas defensivas en ambas manos compatibles con intentos de protegerse durante el episodio, falleció por un shock hipovolémico.

Cebilan, según indicaron en ese momento desde el gobierno provincial, era el padre de Karen Tahlía, condenada en 2023 a seis años de prisión por comercio de estupefacientes, y a quien visitaba en prisión. La mujer fue considerada parte de la banda de Jonatan “Gordo” Brezick, hermano de crianza del líder de Los Monos Ariel «Guille» Cantero que gestionaba una red de tráfico de drogas desde la cárcel federal de Resistencia, Chaco.

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