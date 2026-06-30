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Radares en rutas nacionales de Santa Fe: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Vialidad Nacional dice que hay más de cien cinemómetros funcionando sin autorización en trazas nacionales. Qué responde la Agencia Provincial de Seguridad Vial

30 de junio 2026 · 14:05hs
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Radares en Circunvalación

Foto: Héctor Rio / La Capital

Radares en Circunvalación, una ruta nacional que cruza por el medio de Rosario

La Dirección Nacional de Vialidad denunció que hay más de cien radares en rutas de Santa Fe que no cumplen con las homologaciones que rigen para ese tipo de instrumentos. El planteo del organismo nacional salió a la luz en las últimas horas de boca del jefe del 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional, Gastón Bruno.

En diferentes medios, Bruno confirmó la existencia del conflicto y apuntó directamente contra la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV). “Hay más de 100 radares en rutas nacionales que no están autorizados. La principal responsable es la APSV”, sostuvo. El funcionario aclaró que el debate no pasa por la homologación técnica del aparato, sino por la autorización para instalarlo en una ruta nacional.

Según explicó, un radar puede estar homologado como instrumento de medición, pero eso no significa que tenga permiso para ser colocado dentro de una zona de camino nacional.

Qué dice la provincia sobre los radares en esta jurisdicción

El titular de la APSV, Carlos Torres, salió este martes a responderle. Aseguró que Santa Fe tiene la facultad de controlar las velocidades ya sea en rutas provinciales como nacionales porque en su momento hizo reserva de ese derecho.

Torres consideró que los cuestionamientos del delegado de Vialidad Nacional al sistema de radares en Santa Fe “es un tema repetido". Y explicó: "Es una información que salió en algunos medios con muchos errores conceptuales. Nosotros estamos convencidos de que tenemos facultad para controlar velocidades en las rutas nacionales y provinciales. Así está establecido porque hicimos reserva de ese derecho como provincia. Según nuestro criterio, no necesitamos pedir autorización a ninguna repartición nacional para controlar las velocidades en las rutas”.

>> Leer más: Ranking de las rutas de Santa Fe con más radares de velocidad: más del 60% están en corredores nacionales

En declaraciones a LT8, Torres remarcó que el control de velocidades en las rutas nacionales y provinciales “es un tema de vital importancia para seguir bajando la siniestralidad vial en la provincia tal como se estuvo haciendo en los últimos dos años y medio”.

Sistema de radares de más de 15 años

“Este tema se vuelve a plantear porque Nación dice que la facultad para controlar la velocidad en rutas es de su competencia en rutas nacionales. Pero no es así. La semana pasada realizamos dos reuniones con la Agencia Nacional de Seguridad Vial para trabajar juntos y revisar todo el sistema de cinemómetros que tenemos en Santa Fe desde hace 15 años, y jamás tuvimos problemas”, expresó Torres.

El funcionario provincial criticó sin eufemismos el planteo que hizo Vialidad Nacional al remarcar que esa repartición “debería ocuparse de otras cosas más importantes, que tiene a su cargo y no lo hace” (en alusión al mantenimiento de las rutas), y “debe dejarnos controlar la velocidad, que para nosotros es una política de estado muy importante”.

>> Leer más: Ranking del desastre: cuáles son las rutas nacionales más destruidas y peligrosas que atraviesan Santa Fe

“Nadie discute que la propiedad de las rutas nacionales corresponde al gobierno nacional, pero la facultad para controlar las velocidades es de las provincias. Nosotros hicimos una reserva de esa facultad para tomar las medidas en torno a eso. Es una controversia que intentamos superar con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, por eso es tan importante trabajar en equipos con ellos”, agregó Torres.

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