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Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Miami es un verdadero catálogo turístico de atracciones donde no falta nada. Aquí Argentina irá por todo ante cabo Verde

Lucas Vitantonio (enviado especial)

Por Lucas Vitantonio (enviado especial)

30 de junio 2026 · 20:56hs
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Los argentinos ya disfrutan de Miami y en estos días invadirán la ciudad.

Los argentinos ya disfrutan de Miami y en estos días invadirán la ciudad.
Nahuel Molina ensaya un remate en uno de los entrenamientos del plantel argentino pensando en Cabo Verde.

Nahuel Molina ensaya un remate en uno de los entrenamientos del plantel argentino pensando en Cabo Verde.

Miami espera con los brazos abiertos y el sol ardiente a la selección argentina para jugar el partido de viernes, a las 19 ante Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026. La ciudad turística de la costa este estadounidense se prepara con todo su glamour para recibir el show de Lionel Messi, el habitante más famoso de esta ciudad desde que arribó a jugar al Inter de la MLS.

Poner un pie en Miami es meterse dentro de un verdadero catálogo turístico donde hay de todo para hacer y sin límites en cuanto a sofisticación. Las playas enormes de arenas blancas mezcladas con finas piedras hierven al sol impiadoso del verano en la península de Florida. Los altos edificios modernos suben hasta el cielo y las cadenas de hoteles costeras ofrecen el ingreso casi a un paraíso, con todo tipo de servicios de playa, donde lo único natural es el agua del mar y el viento, porque todo lo demás parece armado a la medida de la diversión.

Palmeras gigantes completan la maqueta más parecida al paisaje soñado por cualquier mortal. Sombrillas enormes, sillones comodísimos y carpas de lujo, resumen esta pintura costera. Pero tanto objeto de alta gama no se compara con lo más lindo de todo. Ingresar caminando al mar, que por estas latitudes tiene una temperatura apta para todo público y resistente a cualquier termostato humano.

>>Leer más: Mundial 2026: qué partidos se juegan este martes 30 de junio y cómo llega cada selección

En esta época de verano donde se está disputando el Mundial es casi como sumergirse en un gran piletón transparente de agua tibia, con una vista absoluta de cada detalle del fondo marino. Lo único que acobarda a algunos bañistas es un poco de sargazo que juega con las olas en el borde del mar, pero pasado ese tramo a nadie le impide sumergirse en este espejo de agua paradisíaco.

En este rincón del mundo guionado por un agente de viajes jugará la Argentina un partido decisivo del Mundial, teniendo que superar a Cabo Verde para avanzar y darle rienda suelta al gran sueño del bicampeonato.

La Capital como testigo

Aquí, con los envidados de La Capital ya en Miami y a la espera de que el miércoles arribe la selección argentina, las avenidas y centros comerciales están invadidos de hinchas albicelestes, muchos ya con las respectivas entradas, pero otros tantos esperando la reventa y dispuestos a pagar lo que no harían por ninguna otra cosa en el mundo.

Por eso las playas ya empiezan a latir al ritmo de la canción Muchachos y se preparan los banderazos fuertes para el jueves, el día anterior del cotejo ante Cabo Verde, donde la ciudad ya estará convertida en el barrio con más glamour de la Argentina.

Es curioso también ver la cara de sorpresa de los turistas desprevenidos que llegaron desde Estados Unidos o de otros puntos del mundo, sin la menor idea de que había un Mundial de fútbol y buscando pasar unos días de tranquilidad y placer recreativo, pero al toparse con los fanáticos argentinos el plan se les alteró. Y un poco el humor también.

>>Leer más: Cuándo juega la selección argentina los 16avos de final del Mundial 2026: día, horario, sede y TV

Nahuel Molina ensaya un remate en uno de los entrenamientos del plantel argentino pensando en Cabo Verde.

Nahuel Molina ensaya un remate en uno de los entrenamientos del plantel argentino pensando en Cabo Verde.

Encanto natural

A este marco que combina el encanto natural y la majestuosidad artificial, llegará la Scaloneta en busca de dar otro gran paso. Ya quedó atrás el triunfo por 3 a 0 ante Argelia en Kansas City, como también las victorias en Dallas frente a Austria 2 a 0 y con Jordania por 3 a 1. Lo que viene ahora es otra cosa, es a todo o nada, a seguir adelante o armar las valijas.

Este miércoles habrá un entrenamiento matutino de la selección en Kansas City y luego, por la tarde, será el vuelo de la delegación rumbo a la ciudad de Miami. El jueves tendrá un contacto con la prensa el DT Lionel Scaloni y tal vez otorgue alguna pista del equipo, que casi estaría resuelto con la base titular.

Para el partido en el que la selección nacional buscará el boleto a los octavos de final del Mundial los once serían: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cuti Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Lionel Messi, Lautaro Martínez o Julián Álvarez y Thiago Almada.

>>Leer más: El emotivo posteo de Giuliano Simeone tras su debut con la selección argentina en el Mundial 2026

Miami tiene todo listo

Así, Messi volverá a jugar en la ciudad que reside junto a su familia desde que desembarcó a ponerse la camiseta de Inter Miami, lo que revolucionó a la MLS.

Miami ya tiene lista la pista de aterrizaje para la selección y el foco no es otro que Cabo Verde, la estación obligada a superar en este camino de revalidar la corona ecuménica.

Los faraónicos yates anclados en la bahía y los autos de lujos que transitan sus calles, aguardan que llegue a estacionar la Scaloneta junto a ellos. Para que el viernes pueda acelerar a fondo ante Cabo Verde y meterse en los octavos de final de la Copa del Mundo.

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