Drogas sintéticas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi Un hombre de 32 años fue detenido en un departamento céntrico, donde la Policía Federal secuestró más de 200 dosis de éxtasis, metanfetamina y tussi 30 de junio 2026 · 16:24hs

Drogas sintéticas y fiestas electrónicas: cayó en el centro un dealer de éxtasis y tussi.

Un hombre de 32 años fue detenido en el marco de una investigación de la Justicia federal por distribución de drogas sintéticas en fiestas electrónicas. En tres allanamientos realizados el viernes la Policía Federal secuestró más de 200 dosis de pastillas de éxtasis, metanfetamina y tussi.

El sospechoso, identificado como Agustín E., fue detenido en un allanamiento en San Luis al 2100. Allí los agentes federales secuestraron 208 comprimidos de éxtasis identificados con distintos logos, 87 gramos de metanfetamina y 33 gramos de tussi, conocida como cocaína rosa.

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Fuentes de la causa indicaron que la investigación se inició en abril sobre un hombre sospechado de vender drogas de diseño en fiestas electrónicas y en los días previos a esos eventos. La pesquisa determinó que Agustín E. se movía con un modus operandi determinado y utilizaba dos líneas telefónicas.

Además se realizaron procedimientos en otros dos domicilios. Uno en Sancho Panza al 2600, barrio Alvear de la zona sur de Rosario, donde no hubo detenidos pero sí secuestro de dinero en efectivo y tres teléfonos celulares. Mismo resultado en un domicilio de Lamadrid al 2400, donde secuestraron un teléfono y dinero en pesos.