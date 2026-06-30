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Santa Fe: estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso de femicidio

Daiana Arber fue identificada este lunes. Su cuerpo presentaba múltiples heridas de arma de fuego y había sido descartado en un basural

30 de junio 2026 · 09:39hs
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La víctima del femicidio tenía 32 años y la buscaban desde el último sábado.

Foto: Instagram/@pily_arber.

La víctima del femicidio tenía 32 años y la buscaban desde el último sábado.

La investigación sobre el hallazgo de un cadáver en la ciudad de Santa Fe dio un giro determinante este lunes e instaló la hipótesis de un femicidio. Fuentes oficiales confirmaron que la persona fallecida era Daiana Arber, cuya desaparición fue denunciada dos días antes por su familia.

Los peritajes permitieron establecer la identidad después del arresto de un sospechoso vinculado al caso. Luego de la búsqueda, las autoridades constataron a través de la autopsia que la mujer de 32 años había sido baleada.

La Policía de Investigaciones (PDI) intervino en el caso a partir de una denuncia realizada el último sábado en la subcomisaría 2ª del barrio Santa Rosa de Lima. Los rastrillajes terminaron en la noche del día siguiente, cuando encontraron el cadáver dentro de una bolsa en un basural de Villa del Parque.

¿Qué se sabe del femicidio en Santa Fe?

Daiana Mercedes "Pili" Arber fue identificada a través del trabajo conjunto de peritos criminalísticos la fuerza y médicos forenses de la morgue judicial. Según fuentes consultadas por UNO Santa Fe, varias características coincidían con la descripción de la víctima, tanto la contextura física como la vestimenta.

Por otra parte, los investigadores revisaron tatuajes y piercings para verificar quién era la mujer fallecida. Finalmente, el análisis de las huellas dactilares del cadáver permitió despejar las últimas dudas al respecto.

>> Leer más: Femicidio de Vanesa Celma: un memorial por una justicia con perspectiva de género

La autopsia determinó que Arber murió por múltiples heridas de arma de fuego. A partir de este reporte, la investigación se enfocó en esclarecer el femicidio de la víctima oriunda de Laguna Paiva.

El único detenido desde el inicio de la pesquisa figura como el principal sospechoso del crimen, aunque no se descarta la participación de otras personas. Fuentes vinculadas a la investigación anticiparon que será imputado, aunque su rol se mantiene bajo reserva. Mientras tanto, las autoridades también analizan posibles delitos conexos y trabajan para reconstruir las horas previas al asesinato.

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