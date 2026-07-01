¿Puede caer nieve en Rosario? La matemática del frío que debe darse para que ocurra

La región atraviesa la semana más fría en lo que va del año y se vienen temperaturas bajo cero. Pero no basta que haga frío. Qué elementos son necesarios para que nieve

La nevada del 16 de julio de 1973. El tren Rosario-Casilda cruza la estación de Pérez, rumbo a barrio Vila.

Es un clásico. Llega el frío a la región y muchas personas se entusiasman ante la posibilidad de que nieve en Rosario . El fenómeno no es habitual en la zona. De hecho, el frío es solo uno de los elementos en la matemática compleja que debe registrarse para que un fenómeno de este tipo ocurra. De hecho, solo hay cuatro registros de que eso haya ocurrido en la historia. Y la más reciente fue hace poco más de 50 años. No es imposible, claro, pero mínimamente hay que tener paciencia.

El 16 de julio de 1973 nevó en Rosario . A las 10.45 de ese día, los rosarinos notaron que la lluvia era extraña. En realidad, se trataba de aguanieve, que luego terminó convirtiéndose en nieve. Según los registros, los vecinos de Fisherton fueron los más beneficiados. Allí se acumularon varios centímetros. Grandes y chicos salieron a la calle a jugar en este extraño escenario. El antecedente había sido el 7 de agosto de 1954 , a las 10. El fenómeno fue algo más leve que en 1973, pero también cubrió otras zonas de la región. Antiguamente, se había registrado una nevada en 1941 y más atrás en el año 1935 .

A más de medio siglo de que cayeran los últimos copos que dibujaron una capa blanca en autos, calles y casas, los rosarinos parecen tener ganas de que la nieve vuelva a llegar. Claro que para que eso se de tienen que darse ciertas condiciones.

Por lo pronto, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional anticipa una semana con temperaturas muy bajas en Rosario. Para este jueves se espera una mínima de 0 grados y una máxima de apenas 10°C, por lo que las primeras horas del día volverán a estar marcadas por las heladas y el frío intenso.

La nieve caía en forma constante sobre la ciudad de Rosario. Una imagen que no volvió a verse.

Las condiciones se profundizarán el viernes, cuando el termómetro descendería hasta los 3 grados bajo cero, la marca más baja de la semana, mientras que la máxima alcanzaría los 11°C. Aunque el escenario alimenta las expectativas de quienes sueñan con una nueva nevada, los especialistas advierten que el frío, por sí solo, no alcanza para que caigan copos de nieve.

Hace más de 50 años que no cae nieve en Rosario, y la racha pareciera extenderse durante otro largo período.

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¿Qué tiene que pasar para que caiga nieve?

Santa Fe tiene un clima templado, con inviernos relativamente suaves. Por eso no es común que nieve.

Además, si bien las olas polares entusiasman con la posibilidad de que caiga nieve en la región el frío por sí solo no hace que caiga nieve. Se deben dar una serie de hechos.

Para que caiga nieve, se necesita una combinación de varios factores:

Aire frío:

La temperatura en todas las capas de la atmósfera, desde la superficie hasta la altura donde se forman las nubes, debe ser igual o inferior a 0°C.

No es suficiente con que la temperatura en la superficie sea baja, ya que si el aire en las capas superiores es cálido, los copos de nieve se derretirán antes de llegar al suelo.

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Precipitación:

Es necesario que se produzcan precipitaciones en forma de nieve.

Esto significa que las nubes deben estar a una temperatura lo suficientemente baja como para que los cristales de hielo no se derritan y se transformen en gotas de lluvia.

Humedad:

La presencia de vapor de agua en la atmósfera es fundamental para la formación de nubes.

Cuanto más húmeda sea la atmósfera, más probabilidades hay de que se formen nubes que produzcan nieve.

El SMN advirtió recientemente que este invierno podría ser uno de los más crudos de los últimos años. Este fin de semana se viralizaron imágenes de la Patagonia con intensas nevadas y sus consecuencias sobre las rutas nacionales y provinciales.

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