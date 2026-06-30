La Capital | Información General | perros

Perros rescatistas, los héroes que llevan esperanza a la tragedia de Venezuela

Cómo es el trabajo de estos animales para localizar vida entre los escombros que dejaron los terremotos

30 de junio 2026 · 21:37hs
Google Seguir a La Capital en Google
El perro argentino Bart rescató a dos niños con vida en Venezuela.

El perro argentino Bart rescató a dos niños con vida en Venezuela.

Entre los casi 2.400 rescatistas llegados de 27 naciones a Venezuela, 140 perros especializados en localizar vida entre los escombros se convirtieron en actores decisivos de la operación tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

En total, 44 equipos Usar —siglas en inglés de Urban Search and Rescue, el formato internacional de búsqueda y rescate urbano— se concentraron en Caracas, La Guaira y otras zonas afectadas, señaló el diario El Nacional y supo la Agencia Noticias Argentinas.

Por ejemplo, España envió 19 perros; México, 17; Reino Unido, 10; Suiza, 8; República Checa, 8; Países Bajos, 8; Alemania, 7; Brasil, 6; Argentina, 4; Colombia, 4; Ecuador, 2 y Perú, 1, cada cual acompañando su equipo de socorristas.

Bart, el perro héroe argentino

Bart, un perro de la Infantería de Marina argentina, permitió localizar con vida a dos niños que permanecían atrapados bajo los escombros de un edificio colapsado en el estado de La Guaira.

El rescate ocurrió el domingo 28 de junio, cuatro días después de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. La misión argentina formó parte del operativo internacional desplegado para colaborar con las tareas de búsqueda en las zonas más afectadas de Venezuela.

>>Leer más: Rescate emocionante en Venezuela: el perro argentino Bart halló a dos nenes bajo los escombros

El Ministerio de Defensa indicó que Bart ingresó a un túnel abierto entre los restos de la estructura derrumbada y logró detectar la presencia de los dos menores.

Según explicó el organismo, el animal “marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto”, lo que hizo posible que los equipos de emergencia encontraran a las víctimas con vida.

Cómo trabajan los perros

El olfato canino supera al humano entre 10.000 y 100.000 veces, dependiendo de la raza y el entrenamiento.

En una estructura colapsada, los gases y vapores que emite un cuerpo humano vivo —dióxido de carbono, sudor, compuestos volátiles de la piel— se filtran por grietas, huecos y corrientes de aire internas. Un perro entrenado para búsqueda en escombros aprende a seguir esa emanación, llamada técnicamente venteo, hasta localizarla con precisión suficiente para indicarle al guía dónde excavar.

Un escáner de movimiento detecta vibración. Un micrófono amplificado capta sonidos. Un dron mapea superficie. Pero ninguno de esos instrumentos es capaz de distinguir el olor específico de una persona viva sepultada bajo toneladas de concreto, polvo y metal retorcido. El perro sí.

>>Leer más: Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

En Venezuela, donde las edificaciones arrasadas por los sismos dejaron zonas de acceso difícil, con riesgo de colapso secundario y condiciones que desorientan a cualquier equipo, la dupla perro-guía operó como instrumento de decisión. Su señal determinó dónde abrir paso y dónde no perder tiempo, agrega el informe.

Durante los bombardeos sobre Londres entre 1940 y 1941, los equipos de rescate descubrieron que ciertos perros —sin entrenamiento formal, por puro instinto— se orientaban hacia lugares donde había sobrevivientes sepultados entre los escombros de los edificios destruidos. Aquella observación, registrada por la Cruz Roja Británica, sembró una idea que tardaría décadas en formalizarse.

En Suiza, durante los años 50, la organización Redog —Red de perros de búsqueda y rescate— comenzó a sistematizar el adiestramiento canino para emergencias. Fue uno de los primeros intentos formales de convertir el talento natural del perro en una metodología reproducible. Suiza eligió esa especialización por su geografía montañosa, con riesgo constante de aludes y derrumbes, que exigía, además, respuestas que los medios humanos no cubrían.

El terremoto de 1985 marcó un antes y un después

El sismo de Ciudad de México en 1985, con más de 10.000 muertos y centenares de edificios derrumbados, marcó un antes y un después en la comprensión global de lo que significa responder a un desastre urbano.

Los equipos internacionales que llegaron a México comprobaron que los perros localizaban sobrevivientes hasta 96 horas después del colapso. Ese lapso de cuatro días cambió los protocolos de rescate en todo el mundo.

Después vinieron más hitos. El terremoto de Armenia en 1988. El de Kobe, Japón, en 1995. El colapso del edificio federal Alfred P. Murrah en Oklahoma City ese mismo año, donde los perros trabajaron semanas entre los escombros. El 11 de septiembre de 2001, cuando más de 300 perros de búsqueda operaron en las ruinas del World Trade Center durante meses. El terremoto de Haití en 2010. El de Nepal en 2015. El de Turquía y Siria en 2023, donde más de 1.100 canes llegaron de todo el mundo.

Los perros rescatistas llevan cada vez más esperanza a aquellos rincones del mundo ensombrecidos por las tragedias.

Noticias relacionadas
La sopa de calabaza, la reina de todas las sopas, indiscutida.

Para combatir el frío: las 9 recetas de sopas ideales para disfrutar estos días

Nacho Levy publicó un comunicado tras las acusaciones de violencia psicológica y emocional

Nacho Levy habló tras el testimonio de Cecilia Ce: "Necesito pedirles perdón"

Cómo reservar un nombre de usuario en WhatsApp y ocultar el número de teléfono

Cómo crear un nombre de usuario en WhatsApp sin compartir el número

whatsapp permitira usar nombres de usuario en vez del numero telefonico

WhatsApp permitirá usar nombres de usuario en vez del número telefónico

Ver comentarios

Las más leídas

De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso

Lo último

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero

Con mariachis, bocinazos y parlantes, hinchas de México no dejaron dormir al plantel de Ecuador

Con mariachis, bocinazos y parlantes, hinchas de México no dejaron dormir al plantel de Ecuador

Serena Williams volvió con virtudes intactas, pero perdió en Wimbledon

Serena Williams volvió con virtudes intactas, pero perdió en Wimbledon

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

El emblemático edificio volvió a convertirse en un cascarón vacío. "Nos queda un sabor amargo y mucha tristeza", afirmó la dueña de la cafetería
La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba
Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave
La Ciudad

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete
Política

Milei le tomó juramento a Santilli, su cuarto jefe de Gabinete

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda
Policiales

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales
La Región

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi
Policiales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dejanos tu comentario
Las más leídas
De la mano de un ex-Newells, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

De la mano de un ex-Newell's, un pueblo de dos mil habitantes gritó campeón tras 81 años

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso

La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

La Favorita: comenzaron a desmontar locales y se viene el cierre definitivo

Ovación
Serena Williams volvió con virtudes intactas, pero perdió en Wimbledon
Ovación

Serena Williams volvió con virtudes intactas, pero perdió en Wimbledon

Serena Williams volvió con virtudes intactas, pero perdió en Wimbledon

Serena Williams volvió con virtudes intactas, pero perdió en Wimbledon

Francia dejó por el piso a Suecia y toma vuelo como candidato

Francia dejó por el piso a Suecia y toma vuelo como candidato

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Miami, a puro glamour: la maqueta del paraíso que espera por la Scaloneta

Policiales
Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda
Policiales

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

Dictaron la primera condena por amenazas a Di María y su familia en Funes

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un miércoles frío, con ráfagas y rumbo a registros bajo cero

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

La Favorita sirvió su último café y otra vez están cerradas las persianas de Sarmiento y Córdoba

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

Devolvieron al chancho robado de un minimarket y dejaron una nota de disculpas

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe
Turismo

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe

Para combatir el frío: las 9 recetas de sopas ideales para disfrutar estos días
Infromación General

Para combatir el frío: las 9 recetas de sopas ideales para disfrutar estos días

El vocero Adrián Ravier y la salida de Adorni: No es mi rol hablar detalles del caso
Política

El vocero Adrián Ravier y la salida de Adorni: "No es mi rol hablar detalles del caso"

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso
La Región

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso

Cómo crear un nombre de usuario en WhatsApp sin compartir el número
Información General

Cómo crear un nombre de usuario en WhatsApp sin compartir el número

Concejo: buscan ordenar la reconversión de los puestos de diarios

Por Nicolás Maggi
La Ciudad

Concejo: buscan ordenar la reconversión de los puestos de diarios

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario
La Ciudad

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona
La Cïudad

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país
Economía

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026
La Ciudad

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026

Susto en Circunvalación: la camioneta en la que viajaban se prendió fuego al amanecer
La Ciudad

Susto en Circunvalación: la camioneta en la que viajaban se prendió fuego al amanecer

Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez
La región

Buscan información sobre el paradero de un joven de Capitán Bermúdez

La obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum
Ovación

La obsesión de Tagliafico: le faltan 80 figuritas para completar el álbum

Casilda: detuvieron al conductor del choque en el que murieron tres jóvenes
La región

Casilda: detuvieron al conductor del choque en el que murieron tres jóvenes

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal
La Ciudad

Los amantes de las rosas de parabienes: entregarán esquejes gratis en El Rosedal

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario
La Ciudad

Vínculos sin violencia, la mayor preocupación de los adolescentes de Rosario

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio
Policiales

Intensa búsqueda de Micaela Albornoz, vista por última vez el 24 de junio

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá
La Región

Angelini prometió capturar a los responsables del crimen del policía en Carcarañá

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles
Información General

Venezuela sufrió más de 600 réplicas desde el doble terremoto del miércoles

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores
Policiales

Condenan a 13 años a un gatillero de La Mafilia por dos asaltos a conductores