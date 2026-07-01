Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Desarrolló una extensa trayectoria en medios de comunicación de la provincia y mantuvo un histórico vínculo con el radicalismo

El periodista rosarino Pedro Alberto "Pebeto" Aramburu falleció este martes por la noche, una noticia que generó conmoción entre colegas, dirigentes políticos y referentes de la comunicación santafesina. Con una extensa trayectoria en distintos medios de la provincia, fue una reconocida voz de la actualidad política de Santa Fe.

A lo largo de su carrera, Aramburu trabajó en diferentes espacios periodísticos, donde se destacó por su conocimiento de la política provincial y su permanente presencia en la agenda informativa.

Además de su labor profesional, "Pebeto" Aramburu mantuvo una histórica cercanía con la Unión Cívica Radical (UCR), espacio político con el que estuvo identificado durante buena parte de su vida pública.

Esa afinidad nunca fue un secreto. De hecho, él mismo la resumía con humor en su perfil de Facebook, donde se presentaba con una frase que sintetizaba buena parte de su identidad. "Jubilado pero andando. Radical, por supuesto! Leproso por parte de abuelo, hijas, nietos y sobrinas. Republicano, nacional, humanista. De filiación hetero-memorioso, liceísta del Belgrano, vasco y dispuesto a seguir hasta que los tres puentes coronarios lo permitan. ¿Me ubican?" , escribió hace algunos años.

En esas pocas líneas también dejaba ver otras de sus pasiones: su fanatismo por Newell's Old Boys, el orgullo por haber estudiado en el Colegio Nacional Nº 1 General Manuel Belgrano y su particular sentido del humor.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en redes sociales y entre colegas del periodismo santafesino.

La familia informó que los restos del periodista serán velados este miércoles, de 11 a 15.30, en Caramuto Servicios Funerarios, en la sala 402 (cuarto piso). La ceremonia de despedida finalizará a las 15.30, horario previsto para la salida del cortejo.