La Capital | La Ciudad | periodista

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Desarrolló una extensa trayectoria en medios de comunicación de la provincia y mantuvo un histórico vínculo con el radicalismo

1 de julio 2026 · 09:39hs
Google Seguir a La Capital en Google
Dolor por la muerte de Pedro Pebeto Aramburu

Dolor por la muerte de Pedro "Pebeto" Aramburu, reconocido periodista rosarino

El periodista rosarino Pedro Alberto "Pebeto" Aramburu falleció este martes por la noche, una noticia que generó conmoción entre colegas, dirigentes políticos y referentes de la comunicación santafesina. Con una extensa trayectoria en distintos medios de la provincia, fue una reconocida voz de la actualidad política de Santa Fe.

A lo largo de su carrera, Aramburu trabajó en diferentes espacios periodísticos, donde se destacó por su conocimiento de la política provincial y su permanente presencia en la agenda informativa.

Además de su labor profesional, "Pebeto" Aramburu mantuvo una histórica cercanía con la Unión Cívica Radical (UCR), espacio político con el que estuvo identificado durante buena parte de su vida pública.

Esa afinidad nunca fue un secreto. De hecho, él mismo la resumía con humor en su perfil de Facebook, donde se presentaba con una frase que sintetizaba buena parte de su identidad. "Jubilado pero andando. Radical, por supuesto! Leproso por parte de abuelo, hijas, nietos y sobrinas. Republicano, nacional, humanista. De filiación hetero-memorioso, liceísta del Belgrano, vasco y dispuesto a seguir hasta que los tres puentes coronarios lo permitan. ¿Me ubican?", escribió hace algunos años.

En esas pocas líneas también dejaba ver otras de sus pasiones: su fanatismo por Newell's Old Boys, el orgullo por haber estudiado en el Colegio Nacional Nº 1 General Manuel Belgrano y su particular sentido del humor.

Tras conocerse la noticia, comenzaron a multiplicarse los mensajes de despedida en redes sociales y entre colegas del periodismo santafesino.

La familia informó que los restos del periodista serán velados este miércoles, de 11 a 15.30, en Caramuto Servicios Funerarios, en la sala 402 (cuarto piso). La ceremonia de despedida finalizará a las 15.30, horario previsto para la salida del cortejo.

Noticias relacionadas
Tras la denuncia de Cecilia Ce, una periodista de Cronica TV habló sobre su relación con Nacho Levy

Después de la denuncia de Cecilia Ce, una periodista reveló su experiencia con Nacho Levy: "Yo pude salir"

La especial propuesta de Rodolfo Barili por el cumpleaños de Messi: Es una idea que hoy ponemos a rodar.

"Feliz cumpleaños, Lionel Messi": la convocatoria viral que lanzó un periodista

La nevada del 16 de julio de 1973. El tren Rosario-Casilda cruza la estación de Pérez, rumbo a barrio Vila.

¿Puede caer nieve en Rosario? La matemática del frío que debe darse para que ocurra

Un problema que afecta distintas zonas del cuerpo. ¿Cómo se trata? 

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Ver comentarios

Las más leídas

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Lo último

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas

San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Una hermana de Micaela Albornoz, desaparecida desde el 24 de junio, recibió un llamado y se dirigió a la zona del lago donde encontró prendas de vestir

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana
Tragedia en Casilda: imputarán por homicidio culposo al conductor del auto
La región

Tragedia en Casilda: imputarán por homicidio culposo al conductor del auto

Tragedia en Casilda: qué se sabe hasta el momento del siniestro vial que enluta a la región
La Región

Tragedia en Casilda: qué se sabe hasta el momento del siniestro vial que enluta a la región

¿Puede caer nieve en Rosario? La matemática del frío que debe darse para que ocurra
La Ciudad

¿Puede caer nieve en Rosario? La matemática del frío que debe darse para que ocurra

Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario
La Ciudad

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

Cocinar en merenderos o  repartir comida: las nuevas multas solidarias

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Cocinar en merenderos o  repartir comida: las nuevas multas solidarias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Casilda: confirman la muerte de otra joven y ya son cuatro las víctimas fatales

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Radares en las rutas: la provincia sale al cruce de Vialidad Nacional

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Cayó por la barranca a la altura del Barquito de Papel y está grave

Franco Escobar tiene todo encaminado para regresar a Newells

Franco Escobar tiene todo encaminado para regresar a Newell's

Ovación
México despachó a Ecuador de Beccacece y se metió en los octavos de final del Mundial
Ovación

México despachó a Ecuador de Beccacece y se metió en los octavos de final del Mundial

México despachó a Ecuador de Beccacece y se metió en los octavos de final del Mundial

México despachó a Ecuador de Beccacece y se metió en los octavos de final del Mundial

Con mariachis, bocinazos y parlantes, hinchas de México no dejaron dormir al plantel de Ecuador

Con mariachis, bocinazos y parlantes, hinchas de México no dejaron dormir al plantel de Ecuador

Serena Williams volvió con virtudes intactas, pero perdió en Wimbledon

Serena Williams volvió con virtudes intactas, pero perdió en Wimbledon

Policiales
Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana
Policiales

Hallan en el Parque Independencia la ropa de una mujer desaparecida hace una semana

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

Condenado a 15 años por matar a un hombre a puñaladas en Vía Honda

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea

Imputan a una mujer por el asesinato de un vecino en una pelea

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

Drogas y fiestas electrónicas: cayó en un edificio céntrico un dealer de éxtasis y tussi

La Ciudad
Murió el periodista Pedro Pebeto Aramburu, una reconocida voz de Rosario
La Ciudad

Murió el periodista Pedro "Pebeto" Aramburu, una reconocida voz de Rosario

¿Puede caer nieve en Rosario? La matemática del frío que debe darse para que ocurra

¿Puede caer nieve en Rosario? La matemática del frío que debe darse para que ocurra

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Copa Airlines celebra 10 años de conexión entre Rosario y el resto de América

Copa Airlines celebra 10 años de conexión entre Rosario y el resto de América

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Sabañones y frío: ¿una enfermedad que volvió a Rosario o que nunca se fue?

Pullaro: Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones
Política

Pullaro: "Es el momento de acelerar y terminar las transformaciones"

La Corte Suprema inauguró nuevo edificio: Cumplimos con la palabra
Política

La Corte Suprema inauguró nuevo edificio: "Cumplimos con la palabra"

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete
Política

Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

Río de Janeiro: tras sacarse una selfie en un acantilado, cayó y murió
Información General

Río de Janeiro: tras sacarse una selfie en un acantilado, cayó y murió

La historia del hombre que sobrevivió a dos desastres naturales en Venezuela
Información General

La historia del hombre que sobrevivió a dos desastres naturales en Venezuela

Perros rescatistas, los héroes que llevan esperanza a la tragedia de Venezuela
Información General

Perros rescatistas, los héroes que llevan esperanza a la tragedia de Venezuela

Cada vez más rosarinos piden ayuda por deudas y estafas y suben los reclamos
La Ciudad

Cada vez más rosarinos piden ayuda por deudas y estafas y suben los reclamos

Reforma electoral: el oficialismo se prepara para ingresar sus proyectos
Política

Reforma electoral: el oficialismo se prepara para ingresar sus proyectos

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores
Política

Javkin cruzó a Monteverde por la rotura de juegos infantiles en Las Flores

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo
La Región

Un productor agropecuario murió tras ser atacado por un toro en un campo

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe
Turismo

De Rosario a Punta Cana: una ruta directa para conectar a la ciudad con el Caribe

Para combatir el frío: las 9 recetas de sopas ideales para disfrutar estos días
Infromación General

Para combatir el frío: las 9 recetas de sopas ideales para disfrutar estos días

El vocero Adrián Ravier y la salida de Adorni: No es mi rol hablar detalles del caso
Política

El vocero Adrián Ravier y la salida de Adorni: "No es mi rol hablar detalles del caso"

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso
La Región

Estaba desaparecida, hallaron su cuerpo y atraparon a un sospechoso

Cómo crear un nombre de usuario en WhatsApp sin compartir el número
Información General

Cómo crear un nombre de usuario en WhatsApp sin compartir el número

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario
La Ciudad

A una semana del terremoto en Venezuela, se intensifican las colectas desde Rosario

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona
La Cïudad

Leda celebra el Día de las Infancias junto a las hermanas Maradona

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país
Economía

Santa Fe se ubicó entre las tres provincias con mayor transparencia fiscal del país

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026
La Ciudad

Cuándo cobran los empleados públicos de Santa Fe los sueldos de junio de 2026