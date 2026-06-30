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Un productor agropecuario de Santa Fe murió tras ser atacado por un toro en un campo

La víctima fue identificada como Adrián Alberto Alassia, expresidente comunal y actual tesorero de Egusquiza. La comuna decretó 48 horas de duelo

30 de junio 2026 · 09:20hs
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El pueblo donde ocurrió la tragedia

El pueblo donde ocurrió la tragedia, en el centro de Santa Fe

Profunda conmoción generó en la localidad santafesina de Egusquiza la muerte de Adrián Alberto Alassia, productor agropecuario, expresidente comunal y actual tesorero de la gestión local, quien falleció este lunes tras ser atacado por un toro mientras realizaba tareas rurales en un establecimiento del departamento Castellanos, en el centro de Santa Fe.

De acuerdo con la información difundida por la comuna, el trágico episodio ocurrió cuando Alassia se encontraba trabajando en un campo y fue embestido por el animal. Como consecuencia de las graves heridas sufridas, perdió la vida en el lugar.

La noticia provocó un fuerte impacto en la pequeña localidad del departamento Castellanos, donde Alassia era una figura muy conocida por su actividad política y productiva.

Duelo comunal en Egusquiza

Tras conocerse el fallecimiento, la presidenta comunal, María Florencia Celis, firmó la resolución N° 01/2026 mediante la cual decretó 48 horas de duelo comunal a partir de este martes.

La medida también dispone la suspensión de todas las actividades oficiales previstas durante ese período como muestra de respeto hacia la familia y en homenaje al exjefe comunal.

>> Leer más: Toros, corridas y un coliseo imponente en pleno centro de Rosario

A través de un comunicado oficial, la comisión comunal expresó su pesar por la pérdida y acompañó a los familiares y seres queridos de Alassia.

"Con profundo pesar despedimos a Adrián Alberto Alassia, ex presidente comunal y actual tesorero de esta gestión. Acompañamos a su familia y amigos en este difícil momento", señalaron desde la administración local.

Además de desempeñarse como productor agropecuario, Adrián Alberto Alassia había ocupado la presidencia comunal de Egusquiza y actualmente integraba la gestión local como tesorero.

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