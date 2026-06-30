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Con mariachis, bocinazos y parlantes, hinchas de México no dejaron dormir al plantel de Ecuador

La Federación Ecuatoriana presentó una queja formal ante los organizadores por la "serenata"

30 de junio 2026 · 22:56hs
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Con mariachis, bocinazos y parlantes, hinchas de México no dejaron dormir al plantel de Ecuador

Hinchas mexicanos hicieron todo lo posible para arruinar el descanso del plantel de Ecuador antes de su choque del Mundial, por los dieciseisavos de final en el Estadio Azteca. Y usaron el ruido como arma, valiéndose de todo lo que pudieron: mariachis, cornetas, parlantes, gritos, bocinazos, música, atronadoras aceleradas de autos que parecían interminables y hasta fuegos artificiales.

Un ruidoso grupo de hinchas mexicanos se reunió desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana del martes fuera del Hotel Westin en Santa Fe, una zona exclusiva en las afueras de la capital, con el único objetivo de perturbar el descanso del equipo visitante y lograr así alguna ventaja (psicológica por el asedio, y también física por la imposibilidad de dormir serenamente) en el choque con Ecuador.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ya presentó una queja formal ante los organizadores por la "serenata".

“Confiamos en que estos hechos antideportivos no empañen la fiesta futbolística que une a dos países hermanos y en que prevalezcan, en todo momento, el respeto, la sana competencia y el fair play que dan sentido a una Copa del Mundo”, dijo la federación.

Y añadió: “La FEF hace un llamado respetuoso a las autoridades competentes a prestar mayor atención a estos acontecimientos y a adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la integridad de nuestros jugadores, cuerpo técnico e hinchas”.

La "emboscada" de los hinchas, organizada en redes sociales, se sumó a la caótica llegada de Ecuador desde Ohio. El técnico, el argentino Sebastián Beccacece, se quejó de que el vuelo se había retrasado más de tres horas. Y luego los 65 kilómetros que separan el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del hotel se convirtieron en una tortura por las lluvias que empeoraron el siempre complicado tráfico de Ciudad de México.

Todo esto, antes de salir a la cancha para sentir los efectos de los 2.200 metros de altura de la capital mexicana.

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