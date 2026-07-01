México despachó a Ecuador de Beccacece y se metió en los octavos de final del Mundial

El conjunto azteca venció a Ecuador por 2 a 0 y ahora se medirá con el ganador de Inglaterra y República Democrática del Congo, que se medirán esta tarde, a las 13

Los jugadores de México festejan ante la desazón de los ecuatorianos.

La selección de México sorprendió a Ecuador, lo aplastó en un gran primer tiempo y se dedicó a defender la ventaja en el segundo para imponerse por 2 a 0 y acceder a los octavos de final del Mundial 2026 , mientras que sacó de competencia al equipo conducido por Sebastián Beccacece.

En un encuentro que disputó como local en el estadio Azteca , el conjunto norteamericano ganó con tantos de los delanteros Julián Quiñones y Raúl Jiménez, a los 21 y 30 minutos de la primera etapa.

Además, la selección ecuatoriana terminó el partido con diez jugadores por la expulsión directa del defensor Piero Hincapié, en el tercer minuto de descuento de la segunda mitad.

El triunfo ratifica el gran momento que vive el seleccionado que dirige Javier Aguirre en su tercera Copa del Mundo como anfitrión, en la que aún no recibió goles y ya aseguró el pase a los octavos de final.

México anda de racha

Así, el representativo mexicano alcanzó la instancia en la que cayó en siete certámenes de manera consecutiva, desde Estados Unidos 1994 hasta Rusia 2018, y está a un partido de igualar su mejor participación en una cita mundialista.

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Su próximo rival será el ganador entre Inglaterra y la República Democrática del Congo, que jugarán este miércoles, a las 13, en un duelo pactado para disputarse el domingo 5 de julio, a las 21 (ambos en horario argentino).