San Gregorio: un detenido de 22 años por grooming y amenazas coactivas

La Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en el departamento General López y dio con un presunto acosador de menores

El joven detenido en San Gregorio imputado de grooming (acoso a menores a través de la web).

Un muchacho de 22 años fue detenido en la localidad de San Gregorio , en el departamento General López, en el marco de una investigación por ciber acoso a menores de edad, modalidad conocida como grooming , y por amenazas coactivas.

El sospechoso quedó arrestado durante un allanamiento realizado ayer por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) en un domicilio de Suipacha al 400, de esa localidad ubicada a unos 220 kilómetros al sur de Rosario.

Fuentes oficiales señalaron que la medida judicial se llevó adelante a través de la Agencia de Investigaciones sobre Trata de Personas y Violencia de Género de Venado Tuerto.

En el lugar requisado, además de detener al sospechoso, la PDI secuestró tres teléfonos celulares, una notebook, dos cámaras fotográficas y otros dispositivos de interés para el avance de la investigación.

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Por disposición del fiscal interviniente, una vez finalizadas las diligencias de rigor, el detenido fue trasladado y alojado en la Comisaría 15.ª de San Gregorio, donde quedó a disposición de la Justicia. La investigación continúa bajo directivas del fiscal Mauro Menéndez.

¿Qué es el grooming?

El grooming es el acoso sexual de un adulto contra un menor de edad en Internet. Ocultando su identidad bajo un perfil falso, el groomer -acosador- simula ser un niño o adolescente para interactuar con chicos de esa edad en redes sociales; aplicaciones o videojuegos compartidos.

Cuando se ganó su confianza, logra que el menor le envíe fotos o videos con contenido sexual para después extorsionarlo con publicar esas imágenes. También suele extraer las contraseñas o hackear sus dispositivos para sustraer contenido e información personal de su teléfono o computadora.

El acosador sabe ganarse la confianza del menor e infundirle miedo para obligarlo a que se encuentren personalmente a espaldas de sus padres, amigos o maestros.

El artículo 131 del Código Penal establece una pena de 6 meses a 4 años de prisión para estos acosadores (groomers).

Artículo 131: “Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma.”

¿Qué hacer ante un caso de grooming?

Con el niño o el adolescente:

+ Si el niño te cuenta algo, escuchalo con atención.

+ No lo avergüences ni lo culpes, así se sentirá confiado para revelar lo sucedido.

+ Evitá interrogarlo.

+ Acompañalo con afecto. Es importante que sepa que no está solo y que lo vas a ayudar.

+ Comprendé que sufría un estado de amenaza o chantaje que lo llevó a responder los mensajes como única salida para resguardar su intimidad.

+ Buscá apoyo profesional para darle herramientas y contención emocional.