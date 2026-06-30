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Gisela Scaglia saludó la llegada de Diego Santilli a la Jefatura de Gabinete

La jefa del PRO de Santa Fe dijo que el reemplazante de Manuel Adorni "tendrá un gran rol en un gobierno al que le cuesta mucho el diálogo”

30 de junio 2026 · 15:04hs
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Scaglia sostuvo que Santilli “entiende que hay que construir y no destruir”.

Foto: Marcelo Bustamante / La Capital.

Scaglia sostuvo que Santilli “entiende que hay que construir y no destruir”.

La titular del PRO de Santa Fe, Gisela Scaglia, aseguró este martes que Diego Santilli, nuevo jefe de Gabinete nacional, “tendrá un gran rol en un gobierno al que le cuesta mucho el diálogo”.

La exvicegobernadora y actual jefa del bloque de diputados nacionales de Provincias Unidas (PU) consideró al exministro del Interior como “un hombre de puentes” y que, en ese sentido, “entiende que hay que construir y no destruir”.

“Santilli viene de la política y sabe que hay que resolver problemas. Confío en que tendrá un gran rol en un gobierno al que le cuesta mucho el diálogo”, enfatizó Scaglia, en declaraciones a LT8.

Scaglia y la salida de Adorni

Tras confirmar que el lunes pasado habló con Santilli, la legisladora se refirió a la renuncia de Manuel Adorni, bajo la lupa judicial por presunto enriquecimiento ilícito.

“Espero que la salida de Adorni le deje una enseñanza al gobierno (de Javier Milei). Su proceder era desagradable: desprecio por lo público y siempre con dedo acusador”, reprochó Scaglia.

En esa línea, advirtió que, más allá de la salida del cuestionado jefe de Gabinete, el jefe del Estado todavía “debe corregir muchas cosas”.

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