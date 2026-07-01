Copa Airlines celebra 10 años de conexión entre Rosario y el resto de América

La compañía aérea festeja en Rosario la consolidación de una ruta estratégica que opera 12 vuelos semanales y comunica a la región con 85 destinos

Copa Airlines celebra el décimo aniversario de sus operaciones en la ciudad de Rosario. El 1º de julio de 2016 la aerolínea marcó un hito en la conectividad de la región con el despegue de su primer vuelo desde el Aeropuerto Internacional Rosario (ROS) hacia el Centro de las Américas en la ciudad de Panamá (PTY).

En la última década, Copa Airlines fortaleció su compromiso con Rosario y la región, al punto que pasó de los cuatro vuelos semanales en sus inicios a ofrecer las 12 frecuencias actuales. Este crecimiento responde a la alta demanda y confianza de los pasajeros, con una ocupación promedio que alcanzó el 98% en los últimos meses, que consolida a Rosario como uno de los destinos más exitosos de la aerolínea en el cono sur.

“Estamos muy orgullosos de celebrar diez años de servicio ininterrumpido a la comunidad de Rosario y sus alrededores”, dijoLorena Gasser, gerenta de Ventas Interior Argentina de la empresa. “Esta década ha demostrado la importancia de conectar a Rosario con el resto del continente. Hemos permitido que miles de viajeros de negocios y turistas accedan a nuestra extensa red de destinos de manera rápida y eficiente a través de nuestro Hub (Centro) en Panamá, y a su vez, hemos abierto las puertas de Rosario al mundo. Seguiremos comprometidos con ofrecer un servicio de clase mundial y fortalecer los lazos comerciales y turísticos de esta importante región argentina”.

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Una aerolínea que promovió a Rosario

La ruta ha sido un motor fundamental para la economía local, facilitando el comercio internacional y promoviendo a Rosario como un destino atractivo para el turismo y los eventos internacionales. La conectividad directa con el Centro de las Américas permite a los viajeros de la provincia de Santa Fe y zonas aledañas evitar la necesidad de trasladarse a otros aeropuertos del país para sus viajes internacionales.

Copa Airlines continúa su inversión en la experiencia del pasajero, ofrece una puntualidad líder en la industria y un servicio a bordo de alta calidad, que reafirman su compromiso con la conectividad y el desarrollo de Argentina.

Líder en pasajeros y carga

La compañía, subsidiaria de Copa Holdings, es una aerolínea líder en pasajeros y carga en América latina. En sus casi 80 años de operación estableció el Centro de las Américas, en la ciudad de Panamá, como el núcleo de operaciones líder del continente. Cuenta con una de las flotas más modernas de la industria de Boeing 737-800 NG y Boeing 737 MAX, que presta servicios en países de Norteamérica, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe, y ofrece un índice de puntualidad de alrededor del 90 %, entre los mejores en la industria a nivel mundial.

La aerolínea Copa es miembro de la red Star Alliance, la más importante del mundo, y ofrece el programa de viajero frecuente ConnectMiles, a través del cual es posible acumular y redimir millas en más de 25 aerolíneas de la alianza alrededor del planeta.

Quien quiera planificar su viaje y administrar sus reservas, puede comprar boletos de manera segura, utilizar web check-in, y encontrar información sobre políticas de viaje y requisitos de inmigración en el sitio www.copa.com.